TMO, Kabuklu Fındık Satışlarına Yarın Başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Kabuklu Fındık Satışlarına Başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 29 Ocak'tan itibaren, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya'daki ofis başmüdürlüklerince-stoklarındaki levant kalite kabuklu fındıkları peşin serbest satışa sunacak.

Fındık Fiyatları Belirlendi

TMO'nun internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 2024 mahsulü fındık için kilogram fiyatı 145 lira, 2023 mahsulü için 135 lira, 2022 mahsulü için ise 125 lira olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak satışa sunulacaktır.

Satış Süreci

Satışlar için isteklilerin, ilgili başmüdürlüğe başvurarak almak istedikleri ürün bedelini banka hesabına nakit veya kredi kartıyla ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler yapıldıktan sonra teslimatlara derhal başlanacaktır. Aynı depo için birden fazla isteklinin başvurduğu durumlarda, ödemesini yapan ve aracını gönderen kişilerden başlanarak teslimat sıralaması yapılacaktır.

Numune Talebi ve Diğer Bilgiler

Numune talep edilmesi durumunda, KDV dahil kilogram fiyatı 350 lira olarak belirlenmiş olup, minimum 5 kilogram ofis başmüdürlükleri aracılığıyla karşılanacaktır. Tüm satış işlemleri Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO başmüdürlüklerince gerçekleştirilmiştir.