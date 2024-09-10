TMSF, Bizim Menkul Değerler AŞ'yi İhaleye Çıkardı

TMSF, Bizim Menkul Değerler AŞ'yi Satışa Sunuyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine'ye ait olan yüzde 100 hisselerini elinde bulundurduğu Bizim Menkul Değerler AŞ (BMD Menkul) için önemli bir ihale süreci başlattı.

Satış Süreci Hakkında Bilgiler

TMSF, Bizim Menkul Değerler AŞ paylarının satışını, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin bir arada kullanılacağı bir ihale ile gerçekleştirecek. İhaleye dair ayrıntılı bilgi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Muhammen Bedel ve İhale Koşulları

Satış için belirlenen muhammen bedel 380 milyon lira olarak duyurulurken, teklif şartnamesi bedeli 100 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret izni ücreti ise 250 bin lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin, 19 milyon lira teminat ücreti yatırmaları ve 14 Ekim saat 16.30'a kadar tekliflerini sunmaları gerekiyor.

İhale Tarihi ve Yeri

Gözde şirketin ihalesi, 15 Ekim saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki genel merkezinde gerçekleştirilecek. İlgilenen alıcıların bu önemli fırsatı kaçırmamaları bekleniyor.