TMSF'den Kayyımlık Yetkileri Hakkında Açıklama

TMSF, mahkeme kararı olmadan şirketlere kayyım atanamayacağını duyurdu, iddialara yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:11
TMSF'den Kayyımlık Yetkileri Hakkında Açıklama

TMSF'den Kayyımlık Yetkileri Hakkında Açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararı olmadan şirketlere kayyım atanamayacağına dikkat çekerek, bazı çevrelerde yayılan asılsız iddialara yanıt verdi. TMSF, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapma gereği duydu.

Açıklamada, "TMSF'nin mahkeme kararı olmadan bir şirkete 'kayyım' olarak atanamayacağı" vurgusu yapıldı. Ayrıca TMSF'nin belediyelere kayyım olarak atanmasının hukuken mümkün olmadığına da dikkat çekildi.

TMSF, 4 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeyi hatırlatarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması gerektiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketlere kayyım atanması yeni bir düzenleme değildir. CMK'ye göre 'kuvvetli şüphe' bulunması durumunda, kanunlar çerçevesinde kayyım atanmaktadır."

Yeni yapılan düzenleme ile TMSF'nin yalnızca Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile, terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususlarda kuvvetli şüphe bulunması halinde kayyım olarak atanabileceği ifade edildi.

Ayrıca, mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanmasının mümkün olmadığı vurgulandı. TMSF'nin hukuken belediyelere kayyım olarak atanmasının imkanının bulunmadığı yine açıklandı. TMSF'nin yeni yetkilerle donatılmadığı, mevcut yetkilerinin etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, TMSF'nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan tanıyan 5 yıllık bir düzenlemeye işaret edildi.

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