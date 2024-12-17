TMSF, HES Hacılar ve Erciyes Çelik Halat'ı Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerini, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin kombinasyonu ile satışa sundu.

TMSF'nin, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ hisse satışına dair ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. İhalede belirlenen muhammen bedel, 22 milyar 100 milyon lira olarak kaydedildi.

İhaleye katılmak isteyenlerin 1 milyar 250 milyon lira teminat yatırması ve 3 Şubat 2025 tarihine kadar teklif vermesi gerekiyor. İhale süreci, 4 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe’deki merkezinde gerçekleştirilecek.