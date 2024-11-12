TMSF'nin Bursa'daki İhale Süreci Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

TMSF'den Bursa'daki Arsa İhalesine Büyük İlgi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen Bursa'daki üç arsa ihalesi 210 teklif ile tarihi bir rekora imza attı. Toplam 165 bin metrekarelik alanı kapsayan ihaleye, iki yatırımcı katıldı ve süreç oldukça çekişmeli geçti.

İhalede Kazanan Belli Oldu

5'inci kez gerçekleştirilen bu ihale, 2,1 milyar lira başlangıç bedeli ile açıklandı. Kapalı zarfta alınan tekliflerin ardından düzenlenen açık artırmada, Polis Bakım ve Yardım Sandığı, 2 milyar 750 milyon liralık teklifi ile ihaleyi kazandı. Bu sonuç, arsa sektöründeki rekabetin arttığını bir kez daha gösterdi.

Bursa'daki bu ihale, TMSF'nin gayrimenkul satışları arasında dikkat çekici bir yer edinirken, yatırımcıların ilgisi de iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.