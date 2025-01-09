TMSF, Sakarya'daki İş Merkezini Satışa Çıkardı

TMSF, Sakarya'daki Ofis Binasını İhaleye Sunuyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak görev yaptığı İnelsan Mühendislik'e ait iki katlı ofis binasını Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde satışa çıkardı. Satışa sunulan bu taşınmaz, Tepekum Mahallesi'nde yer alıyor ve özel bir eğitim kurumu tarafından havacılık lisesi olarak kullanılmakta.

Taşınmazın Özellikleri

Açıklamaya göre, söz konusu ofis binasında 19 derslik, 6 laboratuvar, 4 atölye, 1 kapalı spor salonu, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 1 konferans salonu ile 1 sosyal etkinlik ve sinema salonu bulunuyor. Toplamda 2,400 metrekare kapalı alan ile 1350 metrekare bahçeden oluşan taşınmaz için muhammen bedel 175 milyon lira olarak belirlendi.

İhale Bilgileri

Yatırımcıların, 15 Ocak tarihinde yapılacak ihaleye dair detaylara TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekleri bildirildi.