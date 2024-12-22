TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan ABD'ye Yönelik Çağrı: Türk İş Dünyası için Eşsiz Fırsatlar

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'nin Türk iş dünyasına sunduğu eşsiz fırsatlara dikkat çekerek, yeni dönemde işbirliği imkanlarının artabileceğinin altını çizdi.

TOBB Ticaret Merkezi Projesi

Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamalarda, TOBB'un ABD'deki ticaret merkezi sayesinde Türk ihracatçılarına sağlanan çeşitli olanakların önemini vurguladı. Ticaret merkezlerinin fikirleri 2012 yılında başarılı ihracatçı ülkelerden esinlenerek oluşturulmuş olup, 2021 yılında Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilmiştir.

İlk merkezin Şikago'da açıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “100 ihracatçı firmamız; makine, teknoloji, inşaat malzemeleri, tekstil, otomotiv yedek parça, mobilya ve gıda gibi 17 farklı sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. ABD, dünyada en büyük ekonomi olarak Türk iş dünyasına eşsiz fırsatlar sunmaktadır” dedi.

Fırsatlar ve Hedefler

ABD'nin yıllık 3,2 trilyon dolarlık mal ithalatı yaptığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin geleceği açısından büyük bir fırsat var. Bunun yanı sıra ABD'nin mobilya ithalatı ise 100 milyar doları buluyor. Mobilya sektöründe güçlü bir potansiyelimiz mevcut ancak mevcut kapasitemiz yetersiz kalıyor. Bu alanda artırıcı çalışmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

Kişi başına düşen 86 bin dolarlık gelir ile 29 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası, ABD pazarındaki fırsatların büyüklüğünü gösteriyor. Özellikle inşaat malzemeleri sektörü, yıllık 120 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dikkati çekiyor.

İhracatta Artış ve Hedefler

Son beş yılda ABD’ye yapılan ihracatın %46 artarak 14,8 milyar dolara ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu artış kıymetli ancak ABD'nin ithalatındaki toplam payımız binde 5’in altında kalıyor. Bu da daha yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor” dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti. Hedefe ulaşmak için teknoloji ve hizmet ihracatını artırmayı planladıklarını aktardı.

Yenilikçi Lojistik ve Depolama Stratejileri

Hisarcıklıoğlu, TOBB Ticaret Merkezi’nin Şikago’daki depolama operasyonlarının yanı sıra, ABD genelinde 12 farklı lojistik ve depolama merkeziyle destek sağladıklarını ifade etti. Bu başarıları diğer eyaletlere yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Türk İş Dünyasının Gücü

ABD'deki ticaret merkezinin Türk ihracat ekosistemine dönüştüğünü dile getirirken, Hisarcıklıoğlu, “Türk firmalarımız için bu ekosistem, stratejik işbirlikleri ve tecrübe aktarımlarıyla ihracatın dinamosu haline gelmiştir” diye konuştu.

Ayrıca Suriye'nin yeniden inşasında Türk şirketlerinin rol alabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın en tehlikeli coğrafyalarında Türk iş insanları başarılı işler yapıyor” dedi.