TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan OVP Değerlendirmesi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Önemli Açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Program'ın (OVP) uygulanma sürecini değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve reel sektörün görüşlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Finansal İstikrar ve Sürdürülebilir Büyüme

Yazılı bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu OVP’nin, 2025-2027 dönemini kapsayan oldukça önemli bir belge olduğunu ifade etti. İş dünyası olarak en büyük beklentilerinin finansal istikrar, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara öncelik verilmesi olduğunu belirtti.

Küresel Rekabet Gücünün Artıkları

OVP'nin, enflasyonla mücadelede ve sürdürülebilir büyümede bir yol haritası sunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Programdaki yapısal reformlar, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracaktır.” dedi. Ayrıca, "Finansmana erişimin kolaylaştırılması ve kamu özel sektör işbirliğinin artırılması son derece önemlidir." diyerek iş dünyasının ülke hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğinin vurgusunu yaptı.