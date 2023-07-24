TOBB buğday ve arpa fiyatlarını değiştirdi: İşte yeni fiyat listesi

Ekmek fiyatları yine etkilenecek! TOBB buğday fiyatlarını yükseltti! Fırıncılar isyanda! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUĞDAY FİYATLARI ARTTI

TOBB tarafından bildirilen son haberlere göre buğday fiyatları arttı. Vatandaş her yeni güne gözünü zamlarla açmaya devam ediyor! Buğday fiyatlarıyla birlikte ekmek fiyatlarında yaşanacak artış ise endişelere sebep oldu. İşte yeni buğday fiyatları listesi;





-Beyaz arpa en düşük 4 bin 801 TL, en yüksek 5 bin 60 TL

-Yemlik arpa en düşük 5 bin 250 TL, en yüksek 5 bin 560 TL

-Ekmeklik beyaz sert buğday en düşük 6 bin 330 TL, en yüksek 6 bin 360 TL

-Ekmeklik kırmızı sert buğday en düşük 6 bin 325 TL, en yüksek 8 bin 150 TL

-Diğer kırmızı buğday en düşük 6 bin 640 TL, en yüksek 7 bin 810 TL

-Ekmeklik beyaz yumuşak buğday en düşük 8 bin TL, en yüksek 8 bin TL

-Ekmeklik kırmızı yarı sert buğday en düşük 6 bin 550 TL, en yüksek 6 bin 550 TL

-Yemlik beyaz buğday en düşük 6 bin 510 TL, en yüksek 6 bin 510 TL

-Yemlik kırmızı buğday en düşük 6 bin 610 TL, en yüksek 6 bin 610 TL