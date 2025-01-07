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TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı: Denizcilik Sektöründe Yeşil Dönüşüm Hedefi

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, TOBB'da denizcilik sektöründe yeşil dönüşüm hedeflerini açıkladı ve filo yenileme vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:52
TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı: Denizcilik Sektöründe Yeşil Dönüşüm Hedefi

TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı Gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, yeşil dönüşüm amacıyla denizcilik sektörünü destek­leyeceklerini ve denizcilik filosunu yenileyeceklerini duyurdu. Bu açıklama, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı" sırasında yapıldı.

Denizciliği Geliştirmeye Yönelik Adımlar

Ünüvar, denizciliği geliştirmek için yasal düzenlemeleri ve denetimleri artırdıklarını dile getirirken, "Yatırımların önünü açtık, limancılığımızı ve tersaneciliğimizi geliştirdik. Güvenli ve emniyetli deniz yolu taşımacılığını sağlamak amacıyla gemi takip ve kontrol sistemleri kurduk." şeklinde konuştu.

Türk bayrağının dünya çapında prestij sahibi bir bayrak konumunda olduğunu vurgulayan Ünüvar, Türk sahipli filonun dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Kruvaziyer ile taşınan yolcu sayısının 1,9 milyon olduğunu belirten Ünüvar, bu yıl 2 milyon yolcu hedeflediklerini ifade etti.

ÖTV'siz Yakıt Desteği ve Filonun Yenilenmesi

2024'te denizcilerin yükünü hafifletmek amacıyla ÖTV'siz yakıt uygulaması başlatacaklarını hatırlatan Ünüvar, sektöre sağlanan desteklere de değindi. "Sektörümüze yaklaşık 3,9 milyar lira değerinde yakıt desteği verilmiştir. Yeşil dönüşüm için denizcilik filomuzu yenileyeceğiz." dedi.

Hurdaya ayrılan gemilerin yerine yeni gemi inşası için teşvik mekanizması oluşturduklarını belirten Ünüvar, bugüne kadar 4 gemi için 14 milyon dolar destek sağlandığını açıkladı.

Dünya Denizcilik Sektöründeki Konumumuz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Deniz Ticaret Odaları Konseyi'nin hükümetle yaptığı istişarelerin olumlu sonuçlar verdiğinin altını çizerken, Türk sahipli gemi filosunun 52 milyon ton kapasiteyle dünyanın 11. sırasına yükseldiğini aktardı. Deniz yolu taşımacılığının küresel ticaret için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına girebilmesi için kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine değinerek, denizcilik sektörünün canlılığının korunmasının kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, deniz filosunu geliştirmek için tersanelerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda, denizcilik sektörünün yeşil dönüşümü için ilave yatırım ve finansman ihtiyacının önemine vurgu yapılırken, bu alanda daha kapsamlı hizmetler sunulacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB)...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen "TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı ve konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB)...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen "TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı ve konuşma yaptı.

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