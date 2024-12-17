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TOBB ETÜ'den Düşük Maliyetli Konteyner Tipi HES Projesi Tanıtımı

TOBB ETÜ'nün geliştirdiği insansız konteyner tipi HES, düşük maliyetlerle yeşil enerji hedeflerine katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:18
TOBB ETÜ'den Düşük Maliyetli Konteyner Tipi HES Projesi Tanıtımı

TOBB ETÜ'nün Yenilikçi HES Projesi Tanıtıldı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, insansız çalışabilen İZSU Konteyner Tipi Hidroelektrik Santral (HES) Projesi’ni tanıttı. Sarınay, bu projenin, düşük kurulum ve işletme maliyetleri ile belediyelerin enerji ihtiyaçlarına cevap vererek yeşil dönüşüm hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Projeye Destek Veren Kuruluşlar

TOBB ETÜ Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi (HİDRO), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) işbirliğiyle geliştirilen bu projeyle ilgili tanıtım, TOBB ETÜ Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Sarınay, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan işbirliklerinin, Ar-Ge faaliyetleri başta olmak üzere önemli katkılar sağladığını belirtti.

Proje Detayları ve Hedefler

Prof. Dr. Sarınay, 2013 yılında kurulan HİDRO’nun, su türbinlerinin tasarımından üretimine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunduğunu açıkladı. Sarınay, "Merkez; Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı, Türbin İmalat Laboratuvarı ve Su Türbini Model Test Birimi olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır. Model test düzeneği, sahip olduğu 2,5 megavat kurulu güçle, dünyanın en büyük kurulu gücüne sahip test düzeneğidir." dedi.

Ayrıca, Ankara-Nallıhan'daki Sarıyar Barajı ve HES için de yenileme projesinin başlatıldığını belirten Sarınay, rehabilitasyon çalışmalarının Merkez ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Modüler ve İnsansız Çalışan Sistem

TOBB ETÜ HİDRO Direktörü Doç. Dr. Kutay Çelebioğlu, projenin modüler parçalardan oluşan bir türbin sistemi içerdiğini ve insansız olarak çalıştığını kaydetti. Çelebioğlu, "İnsansız çalışabilen santralin tüm sistemleri otonom olarak çalışıyor. Ürünün, önümüzdeki iki hafta içerisinde sahaya sevki yapılacak." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Sarınay, bu projeyle belediyelerin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunmanın yanı sıra Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine uygun teknolojiler geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

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