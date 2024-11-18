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TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Demografik Krizi Tartıştı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, toplantıda demografik krizi ve Türkiye'nin ekonomik geleceğini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:21
TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Demografik Krizi Tartıştı

TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkenin demografik krizle karşı karşıya kaldığını belirtti. Şenel, nüfusun hızla yaşlandığını ve genç nüfus oranının azalmasının, ülkelerin ekonomik ve sosyal yükünü artırmakta olduğunu vurgulayarak, "Geleceğe yönelik nitelikli insan gücü kaynağını sınırlandırmaktadır." dedi.

Dünya Ekonomic Krizlerle Yüz Yüze

TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in katılımıyla düzenlendi. Şenel, dünya ekonomisinin üç temel krizle karşı karşıya olduğunu belirtti: yönetim ve yönetişim, finansal, ve iklim krizleri. Ayrıca, demografik krize dikkat çekerek, "Nüfus hızla yaşlanırken, 2030'un ilk yarısında yaşlı nüfus oranının yüzde 15'i aşacağına" değindi.

Geleceğe Dair Öngörüler ve Zorluklar

Belirsizlikler arttıkça, öngörülerde bulunmak zorlaştı. Şenel, "Bugünün ve yarının dünyasında riskleri yönetmek, işbirliği ile daha esnek ve dinamik bir yaklaşım gerektiriyor." ifadesini kullandı ve mevcut global durum ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Ekonomik Dayanıklılık ve İstikrar

Türkiye'nin 2010-2023 yılları arasında birçok zorlukla karşılaştığını belirten Şenel, yine de ekonominin dayanıklılığını ispat ettiğini kaydetti. "Son 20 yılda yüzde 5,4, son 3 yılda ise yüzde 7,3 büyüme performansı sergiledik," diye ekledi.

Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Üzerine Stratejiler

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin hızlandığını belirten Şenel, ayrıca siber güvenlik stratejilerinin önemine de değindi. "Yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesi, bir strateji olarak belirlenmiştir," ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Ekonomik Adımlar

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik başarı için kamu ve özel sektör arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Belirsizliklerin giderilmesi ve makro ekonomideki istikrarın sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı:

"Özel sektör olarak yüksek ve istikrarlı bir büyüme sürecinin, cazip bir yatırım ortamının ön koşulu olarak öncelikle makro ekonomide istikrar olması gerektiğinin farkındayız."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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