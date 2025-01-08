TOBB'un Sanayi Kapasite Raporu Yüzde 7,3 Oranında Düştü

TOBB'un Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Aralık 2024'te onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 7,3 azalışla 49 bin 450'ye geriledi.

Çalışan Sayısında Artış

Sanayi sektöründe çalışan sayısı, geçen ay yıllık yüzde 8,5 artış göstererek 4 milyon 333 bin 595 olarak kaydedildi. Bu veriler, sanayi sektöründeki istihdamın arttığını göstermektedir.

Aktif Kapasite Raporlarında Artış

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Aralık 2023'te 97 bin 294 iken geçen ay yüzde 0,4 artışla 97 bin 681'e ulaşmıştır.

Bu veriler, sanayi sektöründeki değişimleri ve dinamikleri gözler önüne sermektedir. TOBB'un raporları, sektörün geleceği adına önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.