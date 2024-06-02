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TOGG Mayıs ayında alınır! Özel kredi günleri başladı

TOGG adlı yerli ve milli otomobil için özel faiz oranları ve esnek vade seçenekleri ile VakıfBank, taşıt kredisi imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 00:20
TOGG Mayıs ayında alınır! Özel kredi günleri başladı

TOGG'a özel sunulan taşıt kredisi kampanyasından faydalanarak Türkiye'nin yerli otomobili ile avantajlı bir şekilde sahip olabilir ve VakıfBank'ın desteğiyle aracınızı edinebilirsiniz.

TOGG

TOGG MARKA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖZEL KAMPANYA!

Türkiye’nin yerli üretim elektrikli araçları TOGG, sıfır kilometre taşıtlar için cazip bir kampanya sunuyor. Bu kampanyada kredi tahsis ücreti olmadığı gibi, farklı fatura değerleri için özel vade seçenekleri de mevcut. İşte detaylar:

1. 0-1.600.000 TL Aralığındaki Taşıtlar:

• %70 oranında ve 48 ay vade imkanıyla.

2. 1.600.001-3.000.000 TL Aralığındaki Taşıtlar:

• %50 oranında ve 36 ay vade imkanıyla.

3. 3.000.001-4.000.000 TL Aralığındaki Taşıtlar:

• %30 oranında ve 24 ay vade imkanıyla.

4. 4.000.001-5.000.000 TL Aralığındaki Taşıtlar:

• %20 oranında ve 12 ay vade uygulanmaktadır.

TOGG marka elektrikli araçlara sahip olmak isteyenler için bu kampanya, hem çevre dostu bir tercih yapmak hem de avantajlı ödeme seçenekleriyle araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat! Detaylı bilgi için TOGG resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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