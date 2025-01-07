Togg T10X, Elektrikli Araç Pazarını Altüst Etti - 2024 Lideri

Togg T10X, 2024'te Elektrikli Araç Pazarında Lider Konumda

Togg'un T10X modeli, 2024 yılında elektrikli otomobil pazarında tarihi bir başarıya imza attı. Model, 30 bin 93 adetlik satış rakamına ulaşarak %30 pazar payı ile liderlik koltuğuna oturdu.

En Çok Satılan SUV Unvanı

2024 yılı, T10X için aynı zamanda tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını kazandığı bir yıl oldu. %53,67'lik bir büyüme ile T10X, bütün segmentler ve gövde tipleri içerisinde %3,07 pazar payı ile en çok satılan 5'inci model olarak kayıtlara geçti. Togg ise bütün kategoriler içerisinde en çok satılan 12'nci marka unvanını elde etti.

Tarihi Satış Rekorları

2024 yılı Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 170 bin 249 ile tüm zamanların rekorunu kırarken, yılın toplam pazarı 1 milyon 238 bin 509 olarak gerçekleşti. Yılın son ayında T10X, elektrikli otomobil satışlarında %26 payla pazar lideri oldu.

Artan İlgi ve Satış Performansı

T10X, 2024 boyunca Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gördü. Yıl başında 19 bin 583 adetlik bir satış rakamına ulaşan model, 2023'e göre %153,6 artışla trafikteki toplam sayısını 49 bin 676 adete çıkardı.

Togg T10X, başarılı satışları ve pazardaki etkisiyle elektrikli otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettirmeye devam edecek!