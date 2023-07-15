TOGG'a KDV zammı şoku! Teslimat bekleyenler yandı: Bakın fiyatı ne kadar oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomobil dünyasında heyecan yaratan bir gelişmeye imza attı. Türkiye'nin kendi markasını üreteceği haberleriyle uzun süredir beklenen TOGG, KDV zammıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan zammın ardından şimdi de TOGG, fiyat listesini güncellediğini duyurdu. Bu güncelleme, otomobil sektöründe bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

TOGG'un T10X modeli, Türkiye'nin özgün ve elektrikli otomobili olarak büyük bir ilgi toplamıştı. Ancak, artan maliyetler ve vergi düzenlemeleri sebebiyle TOGG da fiyatlarını revize etmek zorunda kaldı. KDV artışının ardından yapılan güncellemeyle birlikte T10X modelinin fiyatları yükseldi. Baz versiyonu olan T10X'in fiyatı 1 milyon 207 bin liradan 1 milyon 227 bin 500 liraya çıktı.





Aynı şekilde, V2 RWD Standart Menzil modelinin fiyatı da artış gösterdi. İlk açıklanan fiyatı 1 milyon 307 bin lira olan bu model, güncellemeyle birlikte 1 milyon 329 bin 500 liraya yükseldi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta 322 bin lira zamla 1 milyon 537 bin liraya çıkan V2 RWD Uzun Menzil modelinin fiyatı da yeni fiyat politikasıyla 1 milyon 563 bin 500 liraya çıkarıldı.

TOGG'un opsiyonel özellikleri de güncellenen fiyat listesine dahil edildi. V1 lansman özel paketi, V2 lansman özel paketi, panoramik cam tavan ve Meridian Premium Ses Sistemi gibi seçeneklerin fiyatları da zamlandı. Bu güncellemeyle birlikte TOGG'un opsiyonel özelliklerini tercih eden müşterilerin de bütçeleri etkilenecek.

TOGG'un fiyat güncellemesi, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki geleceği açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hem yerli otomobil üretimiyle Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerini güçlendirmesi, hem de elektrikli otomobillere yönelik talebin artmasıyla TOGG'un bu fiyat politikasıyla nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.





Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), KDV zammı sonrasında fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Yerli otomobil üreticisi, T10X modeli için yapılan KDV artışını fiyat listesine yansıttı. Başlangıçta 1 milyon 207 bin lira olan baz versiyonun fiyatı, 1 milyon 227 bin 500 liraya yükseldi. Ayrıca, V2 RWD Standart Menzil modeli de 1 milyon 307 bin liradan 1 milyon 329 bin 500 liraya çıktı. Geçtiğimiz hafta 322 bin liralık bir zamla 1 milyon 537 bin liraya yükselen V2 RWD Uzun Menzil ise yeni fiyatıyla 1 milyon 563 bin 500 liraya satılacak. TOGG ayrıca, opsiyonel özelliklerinin fiyatlarını da zamlandırdı. V1 lansman özel paketi 20 bin 500 liraya, V2 lansman özel paketi 35 bin 500 liraya, panoramik cam tavan 25 bin 500 liraya, ve Meridian Premium Ses Sistemi ise 25 bin 500 liraya yükseldi. Bu fiyat değişiklikleri, Temmuz ve sonrasında teslim alınacak araçlar için geçerli olacak. TOGG'un T10X modeli, gücü ve sürüş menziliyle dikkat çekiyor. Otomobilin bataryası, 314 km'ye kadar menzil sunarken, V2 RWD uzun menzil versiyonu 523 km'ye kadar sürüş mesafesi sağlıyor. TOGG'un KDV zammıyla birlikte güncellenen fiyat listesi, otomobil severler tarafından yakından takip ediliyor.