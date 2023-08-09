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TOGG'un yeni modeli yolda: Bakan Kacır tarih vererek duyurdu

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TOGG'un yeni modeli yolda: Bakan Kacır tarih vererek duyurdu
TOGG ile ilgili vatandaşa güzel haberler verildi! Yeni model yolda! Tüm detaylar haberimizde.

Araç sahibi olmak için gün saymaya devam eden vatandaşlara yeni model müjdesi geldi! Bakan Kacır duyurdu: TOGG gelişiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOGG YENİ MODELİ YOLDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamalarla TOGG yeni modeliyle ilgili önemli duyuruları paylaştı. Bakan Kacır konuyla ilgili şu sözleri söyledi; 'SUV model bir süre daha devam edecek. Markada tasarım yöneticileri var. Belirli sürelerde bu modellerin bütün araç markalarında olduğu gibi TOGG modellerde de güncelleneceği biliniyor. TOGG için Sedan model de bekleniyor. 

togg yeni modeliyle ilgili müjde verildi

Önümüzdeki sene sonuna doğru sedan modelin tanıtımının yapılmasını bekliyorum. 2025 senesinin ilk çeyreğinde pazar satışları başlayacaktır. Savunma sanayiinde öğrendiğimiz başarı hikayesinden ortaya çıkan TOGG Cumhurbaşkanımız tarafından bazı ülkelere hediye edildi. O ülkelerde de aracımız görüldü. Bunun bir ihracata dönmesi için biraz zamana ihtiyaç var ancak hedefimiz kesinlikle ihracat.' 

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