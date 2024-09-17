DOLAR
34,03 -0,18%
EURO
37,89 0,04%
ALTIN
2.818,97 0,09%
BITCOIN
2.012.959,25 -2,48%

Tohumculuk Sektöründe Üretim Planlamasıyla Gelecek Belirleniyor

Türkiye Tohumcular Birliği, üretim planlamasıyla sektörde yenilikçi bir yol haritası oluşturacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:37
Tohumculuk Sektöründe Üretim Planlamasıyla Gelecek Belirleniyor

Tohumculuk Sektöründe Yeni Dönem

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Hacı Ömer Güler, tohumculuk sektöründe üretim planlaması yoluyla daha gerçekçi bir yol haritasının oluşturulacağını ifade etti.

Üretim Planlaması ve Strateji Geliştirme

Güler, "Tohum yetiştiricisi çiftçilerimiz, sanayicilerimiz ve tohum dağıtıcılarımız, planlı ürün desenine göre strateji geliştirebilecekler." dedi.

Yeni Destekleme Modelinin Önemi

Hacı Ömer Güler, yeni destekleme modelinin, tarım sektörünün uzun zamandır beklediği üretim planlamasını sağlayacak en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, üretim planlaması sayesinde üreticiye daha fazla destek verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nüfus Artışı ve Gıda Üretimi İhtiyacı

Güler, dünya nüfusunun hızlı bir şekilde arttığını ve 2050 yılı itibarıyla 10 milyarı bulacağını belirterek, "Bu kısa süre içinde gıda üretimini %70 artırmalıyız." dedi.

Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi

Yeni destekleme modelinde, sertifikalı tohum kullanımının destekleme miktarını artıracağını ifade eden Güler, bu ürünlerin belirlenen havzalarda üretilmesi durumunda çiftçilerin ciddi destek artışları elde edeceğini söyledi. Sertifikalı tohum kullanımı sayesinde destekleme miktarlarının, dekar başına 122 lira kadar artabileceğini kaydetti.

Üretim Planlaması ve Öngörülebilirlik

Güler, üretim planlamasının tohumculuk sektörü için çok önemli olduğunu belirterek, hangi ürüne nerede ve ne kadar destek alınacağının önceden bilineceğini; arz-talep dengesi, stok yönetimi ve fiyatlama politikalarının daha öngörülebilir hale geleceğini belirtti.

Sertifikalı Tohum Kullanımının Faydaları

Sertifikalı tohum kullanımının ürünlerin verimliliğini ve kalitesini artırarak satış fiyatlarını da yükselteceğini vurgulayan Güler, Bakanlığın üretim hedeflerine ulaşmasının sertifikalı tohum kullanımına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Açıklandı
2
Hazine, 16 Milyar Lira ile Tahvil İhalesi Düzenledi
3
Tohumculuk Sektöründe Üretim Planlamasıyla Gelecek Belirleniyor
4
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi
5
Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!
6
Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı
7
Acilen 60.000 TL'ye ihtiyacım var diyen koşsun! QNB Finansbank kredi musluğunu fulledi

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor