Tohumculuk Sektöründe Üretim Planlamasıyla Gelecek Belirleniyor

Tohumculuk Sektöründe Yeni Dönem

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Hacı Ömer Güler, tohumculuk sektöründe üretim planlaması yoluyla daha gerçekçi bir yol haritasının oluşturulacağını ifade etti.

Üretim Planlaması ve Strateji Geliştirme

Güler, "Tohum yetiştiricisi çiftçilerimiz, sanayicilerimiz ve tohum dağıtıcılarımız, planlı ürün desenine göre strateji geliştirebilecekler." dedi.

Yeni Destekleme Modelinin Önemi

Hacı Ömer Güler, yeni destekleme modelinin, tarım sektörünün uzun zamandır beklediği üretim planlamasını sağlayacak en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, üretim planlaması sayesinde üreticiye daha fazla destek verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nüfus Artışı ve Gıda Üretimi İhtiyacı

Güler, dünya nüfusunun hızlı bir şekilde arttığını ve 2050 yılı itibarıyla 10 milyarı bulacağını belirterek, "Bu kısa süre içinde gıda üretimini %70 artırmalıyız." dedi.

Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi

Yeni destekleme modelinde, sertifikalı tohum kullanımının destekleme miktarını artıracağını ifade eden Güler, bu ürünlerin belirlenen havzalarda üretilmesi durumunda çiftçilerin ciddi destek artışları elde edeceğini söyledi. Sertifikalı tohum kullanımı sayesinde destekleme miktarlarının, dekar başına 122 lira kadar artabileceğini kaydetti.

Üretim Planlaması ve Öngörülebilirlik

Güler, üretim planlamasının tohumculuk sektörü için çok önemli olduğunu belirterek, hangi ürüne nerede ve ne kadar destek alınacağının önceden bilineceğini; arz-talep dengesi, stok yönetimi ve fiyatlama politikalarının daha öngörülebilir hale geleceğini belirtti.

Sertifikalı Tohum Kullanımının Faydaları

Sertifikalı tohum kullanımının ürünlerin verimliliğini ve kalitesini artırarak satış fiyatlarını da yükselteceğini vurgulayan Güler, Bakanlığın üretim hedeflerine ulaşmasının sertifikalı tohum kullanımına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.