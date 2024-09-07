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Tokat'ta Üzüm Hasadında Biyoteknik Mücadele Desteği Artıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'ta üzüm hasadı yaparak biyoteknik mücadele desteklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 22:00
Tokat'ta Üzüm Hasadında Biyoteknik Mücadele Desteği Artıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Tokat'ta Üzüm Hasadı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'ta gerçekleştirdiği üzüm hasadı sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Biyoteknik mücadele destekleri 2025 yılı itibarıyla seralarda 2 bin 550 liradan 3 bin 825 liraya, açık alanda ise 875 liradan 1.305 liraya yükseltiliyor.

Ürün Kalitesinin Artırılması Hedefleniyor

Bakan Yumaklı, Tokat'ın asma yaprağının dünya çapında tanınan bir ürün olduğunu vurgulayarak, biyolojik mücadele projelerinin yaygınlaştırılmakta olduğunu belirtti. "Zirai ilaçların kullanımı ile ilgili yaptığımız analizlerde pestisit kalıntısı bulunursa bunları imha ediyoruz," dedi.

İklim Değişikliği ve Mücadele Yöntemleri

Yumaklı, iklim değişikliğinin zararlılarla mücadeleyi zorlaştırdığını ve bu konuda biyolojik mücadele uygulamalarının devreye alındığını belirtti. "Hızla üreyen zararlılarla etkili bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor," diye ekledi.

Üreticiler Teşvik Ediliyor

Özellikle üreticilerin bilinçli olarak yaptıkları çalışmaları Tarım İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdikleri için tebrik eden Yumaklı, Tokat’ın bağlarında başarıyla gerçekleştirilen mücadeleler hakkında bilgi verdi. "Bu konuda başarı sağlandı ve zararlılarla kimyasal ilaç kullanmadan mücadele edildi," ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın Ziyareti ve Destekleyen İsimler

Üzüm hasadı etkinliğinde Bakan Yumaklı'ya Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir de eşlik etti. Tokat'ın tarım potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yumaklı'ya hediye takdim edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yumaklı'ya hediye takdim edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yumaklı'ya hediye takdim edildi.

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