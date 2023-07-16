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TOKİ ayda 2500 TL taksitle ev sahibi yapacak! Bu fırsatı kaçıran dizini döver

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TOKİ ayda 2500 TL taksitle ev sahibi yapacak! Bu fırsatı kaçıran dizini döver
Son dönemlerde ev fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ederken TOKİ fırsatları yakından takip ediliyor. Peki TOKİ uygun fiyatlı ev başvurusu nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

TOKİ son dönemlerde uygun fiyatlı ev satışlarını sık sık paylaşmaya devam ediyor. Son tarihleri kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ UYGUN FİYATLI EV SATIŞLARI

TOKİ tarafından paylaşılan son haberlere göre Karaman ili Merkez Kırbağı Mahallesi için aylık 2 bin 491 TL ve 2 bin 622 TL arasında değişen 1+1 ev sahibi olma fırsatı yakalayabilirsiniz. Kampanya başvuruları 17 Temmuz- 21 Temmuz arasında olacak. Kampanyaya başvuru bedeli 1000 TL olarak belirlendi. 

toki karaman uygun fiyatlı ev satışlar

Dairelerin kura çekimleri 28 Temmuz tarihinde yapılacak. TOKİ Karaman ilinde uygun fiyatlı ev fiyatları ise 597 bin 90 TL ve 629 bin 450 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Evlerin peşinat bedelleri 149 bin 497 TL ile 157 bin 362 TL arasında değişecek. Evlerin vade süreleri ise 180 ay olarak belirlendi. Kampanyadan faydalanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, projenin olduğu il sınırlarında ikamet ediyor olmak, başvuru yapan kişi eşi ya da çocuklarının TOKİ konutlarından ev almamış olması gerekiyor. 

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