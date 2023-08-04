TOKİ kira ödeme devrini bitiriyor! Ayda 4000 TL'ye 2+1 3+1 evler sizin olacak: O illere müjde verildi

TOKİ, son dakika gelişmesiyle 20 ilde gerçekleştireceği kampanya ile 1+1, 2+1 ve 3+1 evleri 3500-4000 TL arasında taksitlerle satışa sunmaya hazırlanıyor. Toplamda 7 bin 30 konut için başlatılacak olan bu kampanya, vatandaşlar arasında büyük bir ilgi ve heyecan uyandırmış durumda. Evlerin yapılacağı iller hakkında TOKİ tarafından henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, pek çok kişi bu fırsattan yararlanmak için şimdiden başvurularını hazırlamaya başlamış durumda. TOKİ'nin konut projeleri her zaman kaliteli ve uygun fiyatlı olmasıyla bilinirken, bu kampanya da dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin seçenek olarak sunulması, farklı ihtiyaçlara hitap etmesi açısından büyük bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Başvuru ve satış süreci hakkında detayların yakın zamanda açıklanması beklenirken, TOKİ'nin bu kampanyası konut sahibi olmak isteyenler için umut ve heyecan kaynağı olarak görülüyor. İşte detaylar...





TOKİ'NİN 20 İLDEKİ KAMPANYASI

TOKİ son dakika duyurusuyla 20 ilde gerçekleştireceği konut kampanyasını duyurdu! Bu kampanya kapsamında, 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde toplamda 7 bin 30 konutun satışı yapılacak. TOKİ'nin resmi internet adresinin ihaleler bölümünden yapılan açıklamaya göre, adayların kampanyaya başvurabilmek için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte diğer ayrıntılar...





Öncelikle, başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranıyor. Ayrıca, proje yapılan il veya ilçede en az 1 yıl ikamet etmiş olmak veya projenin yapıldığı ilin nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin başvuracakları durumda ise en az 3 yıldır o ilde ikamet etmeleri ya da nüfusa kayıtlı olmaları gerekiyor.

Konut kampanyasından yararlanacak adayların daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmaları ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olmaları şartı aranıyor. Ancak, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler bu kuralın dışında tutuluyor.

Adayların başvuru yapabilmeleri için kendilerine, eşlerine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait, tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutlarının olmaması gerekiyor. Bu kuralın dışında kalanlar ise hisseli olarak sahip oldukları gayrimenkullerle birlikte başvuruda bulunabilirler.

Son olarak, başvuru sahiplerinin 18 yaşını aşmış olmaları gerekiyor.

Bu konut kampanyası, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak görünüyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerin sunulması, farklı ihtiyaçlara hitap edecek çeşitlilik sağlıyor. Kampanyanın detaylarına dair daha fazla bilgi, TOKİ'nin resmi internet sitesinde ve ilgili kaynaklarda yayınlanacak. Başvuruların yoğun olması bekleniyor, bu nedenle adaylar şartları zamanında yerine getirerek fırsatı kaçırmamalılar. TOKİ'nin uygun fiyatlı ve kaliteli konutları, yine birçok vatandaş için hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor.