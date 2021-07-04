TOKİ Kütahya Tavşanlı 105 alt gelir gurubu konut başvuruları yarın başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na ait olan Kütahya Tavşanlı alt gelir grubu projesi için başvurular yarın başlayacak.

Projede toplam 105 tane konut yer alacak. 2+1 konutların bulunduğu TOKİ Kütahya Tavşanlı 2021 projesi için başvurular 30 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.

Kuralı satış yöntemiyle satışa çıkacak olan TOKİ Kütahya Tavşanlı Projesi başvuruları Halk Bankası aracılığıyla alınacak.

Projedeki en düşük konut 169.590 TL, en yüksek konut 212.851 TL olarak belirlendi. Proje sayesinde %12 ve %20 peşinatla konut sahibi olunabiliyor. Ödenecek peşin para ise 20.351 TL ile 42.570 TL arasında değişmektedir.

En düşük taksit miktarı 565 TL, en yüksek taksit miktarı 1041 TL olması sebebiyle proje için 180 ay ve 240 ay vade imkânı sunuluyor.