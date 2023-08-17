TOKİ o ile müjdeyi verdi! Başvurular açılıyor: Başvuran 1072 ucuz konuttan birine sahip olacak

TOKİ uygun fiyatlara ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Birçok ilde projeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ PROJELERİ BAŞLADI

TOKİ uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. TOKİ her sene 100 bin konut projesi ile Mersin Yenişehir Çavak Mahallesinde ilk etapta 550 konut, ikinci etapta 522 konut inşa etmeye başlayacak. Aynı zamanda bir tane 12 dükkanlı ticaret merkezi, bir tane cami inşaatı ve çevre düzenlemesi de yapılacak. TOKİ Mersin ili için projelerin yapımına başladı.





Projede birinci etapta 26 tane blok, 2+1 ve 3+1 550 tane konut, 6 tane kapıcı dairesi, ikinci etap içinde 24 tane blok 2+1 ve 3+1 daire olarak 522 tane ev, 6 tane kapısı dairesi, 12 tane dükkan ve 1 tane cami yapımı olacak. Evler 55 bin metrekare inşaat alanında yapılacak ve bina yükseklikleri 21.50 metreden daha düşük şekilde inşa edilecek. Evlerin inşa edileceği bölge ana yollara ve ulaşıma yakın olacak. Bu sebeple vatandaşların gözdesi olan bir proje hayata geçmesi bekleniyor. Aynı zamanda imar durumu ve konut projesi arazinin olduğu yerin çevresel etkilerinden çok az bir şekilde etkilenecek. Projenin çevresinde doğal kaynaklar olmayacak. Projenin yapılacağı bölge ve yerleşim yeri arasında 40 metre mesafe olacak. Projede 80 kişinin çalışması bekleniyor. İnşaat çalışmalarının 24 ay sürede, hafriyat çalışmalarının 12 ayda tamamlanması hedefleniyor.