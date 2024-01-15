TOKİ piyangosu o illere vurdu! Başvuranlar talihli çıkacak: İşte şansli iller

TOKİ yaptığı milyonlarca projede bir evim olsun diyenlerin sesi oldu ve olmaya da devam ediyor. TOKİ bu defa o şehirlerde ev sahibi olmayan vatandaşlar için kollarını sıvadı. Detaylar haberimizde…







YENİ TOKİ PROJESİ İLE EV SAHİBİ OLMAYAN KALMAYACAK! TOKİ 1008 TANE DAİRE VERECEK

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yeni projeleriyle tanışın Çankır, Bayburt, Amasya ve Aydın'da inşa edilecek 1.008 daireyle modern yaşama adım atın. Her proje özenle planlanıyor ve altyapısı ve peyzajıyla dikkat çekiyor. TOKİ ile geleceğinize yatırım yapma ve kendi evinize sahip olma fırsatını kaçırmayın!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dört farklı ilde dört yeni projenin hayata geçirilmesi için adım attı. TOKİ'nin açıkladığı ihaleye göre toplam 1.008 konut inşa edilecek.

ÇANKIRI'DA MODERN KONUTLAR YÜKSELİYOR

TOKİ'nin Çankırı projesi, Ağırpelitözü Mahallesi'nde hayata geçirilecek. İhale kapsamında 475 daire, 8 işyeri ve alışveriş merkezi inşa edilecek. Çankırı Merkez Bölgesi, Ağırpelitözü Bölgesi, 2. Etap ve 1. Bölge sıralamaları 8 Ocak saat 11:30'da açıklanacak.

BAYBURT'TA KONUT VE TİCARET BİR ARADA

Bayburt projesi, Demirözü Mahallesi Esentepe Mahallesi'nde hayata geçiriliyor. 79 daire ve 3 ticari merkezin yer aldığı proje için teklifler 15 Ocak'ta saat 11.00'de alınacak.

AMASYA'DA MODERN YAŞAM HAMİT KAPLAN MAHALLESİ'NDE

Amasya projesi Hamamözü ilçesi Hamit Kaplan mevkiinde hayata geçiriliyor. 186 daire ve 4 mağazanın yer alacağı alışveriş merkezinin inşaatı için ihaleler 15 Ocak'ta saat 14.00'te yapılacak.

AYDIN'IN YENİ KONUTLARI BUHARKENT'TE YÜKSELİYOR

Aydın projesi Buharkent'in Merkez semtinde hayata geçirilecek. 268 daire ve 2 mağazanın yer aldığı projede ihale 23 Ocak'ta saat 14.30'da açılacak.

Yeni TOKİ projeleri konut yatırımlarına hız kazandıracak ve her projede modern yaşam standartlarına uygun konutlar yer alacak. İlgili ihale tarihlerini kaçırmamak ve bu eşsiz konut fırsatlarından faydalanmak için ilgili teklifleri takip etmeyi unutmayın.