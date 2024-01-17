TOKİ şanslı illeri duyurdu! Kiradan bile ucuz taksitle ev sahibi yapacak

TOKİ, yeni bir konut kampanyası ile vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunacak. Bu kampanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere toplamda 16 ilde gerçekleştirilecek. Ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunan TOKİ, aylık 4.250 TL taksit imkanı ve uygun geri ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. İşte detaylar...





TOKİ'DEN YENİ KONUT KAMPANYASI

Yeni yılda birçok kişinin ev sahibi olma hayali, artan fiyatlar nedeniyle zorlu bir hal almıştı. Bu noktada, TOKİ'nin duyurduğu konut kampanyası, kiradan çıkarak ev sahibi olma isteğinde olan vatandaşlara umut oluyor. Kampanya kapsamında, 16 ilde gerçekleştirilecek projelerle yeni konutlara erişim sağlanacak. İşte diğer ayrıntılar...





TOKİ'nin 2024 projeleri, 16 farklı şehirde hayata geçirilecek ve ev sahibi olma hayali kuranlara geniş bir seçenek sunacak. Aylık 4.250 TL gibi uygun taksitlerle satışa sunulan konutlar için 120 ay ile 180 ay vadeli ödeme seçenekleri mevcut. %25 peşinat ödemesi ile ev sahibi olma imkanı da bu projeler kapsamında sağlanacak.

Konut kampanyası, TOKİ'nin sosyal konut politikaları çerçevesinde vatandaşlara ekonomik ve erişilebilir konutlar sunma amacını taşıyor. Projeler, özellikle uygun ödeme seçenekleri ve düşük taksit imkanlarıyla dikkat çekerek ev sahibi olma şartlarını kolaylaştırıyor. Bu sayede, TOKİ'nin başlatmış olduğu konut kampanyasıyla birlikte birçok vatandaş, hayallerindeki evlere daha kolay ve uygun koşullarda sahip olabilecek.

TOKİ'nin düzenlediği konut kampanyasının detayları, toplamda 16 ilde gerçekleştirilecek projeleri içeriyor. Bu iller ve projeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ankara'da 1012 konut

İstanbul'da 869 konut

Adana'da 580 konut

Denizli'de 836 konut

Çankırı'da 475 konut

Erzincan'da 412 konut

Aydın'da 268 konut

Sivas'ta 226 konut

Edirne'de 156 konut

Nevşehir'de 130 konut

Isparta'da 124 konut

Van'da 111 konut

Çankırı'da 110 konut

Aksaray'da 94 konut

Bayburt'ta 79 konut

Samsun'da 74 konut

Bu projelerle birlikte TOKİ, geniş bir coğrafyada konut taleplerine yanıt vererek, ev sahibi olmak isteyenlere uygun ve çeşitli seçenekler sunmayı amaçlamaktadır. Kampanya, özellikle uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile dikkat çekerek, farklı ihtiyaçlara hitap etmeyi hedeflemektedir. Bu illerde yaşayan vatandaşlar, TOKİ tarafından sunulan bu kampanya ile ev sahibi olma hayallerini daha kolay ve erişilebilir bir şekilde gerçekleştirebilecekler.