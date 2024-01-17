TOKİ şanslı illeri duyurdu! Kiradan bile ucuz taksitle ev sahibi yapacak
TOKİ, Türkiye genelinde 16 ilde yeni bir konut kampanyası başlatacağını duyurdu. Bu kampanya, özellikle ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi için önemli bir fırsat sunuyor. TOKİ'nin açıkladığı konut kampanyası detayları, kiradan çıkarak kendi evine sahip olma arzusundaki vatandaşları sevindirecek nitelikte. Kampanyanın içeriği ve avantajları, ev sahibi olma isteğini gerçekleştirmek isteyenler için merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
TOKİ, yeni bir konut kampanyası ile vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunacak. Bu kampanya, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere toplamda 16 ilde gerçekleştirilecek. Ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunan TOKİ, aylık 4.250 TL taksit imkanı ve uygun geri ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. İşte detaylar...
TOKİ'DEN YENİ KONUT KAMPANYASI
Yeni yılda birçok kişinin ev sahibi olma hayali, artan fiyatlar nedeniyle zorlu bir hal almıştı. Bu noktada, TOKİ'nin duyurduğu konut kampanyası, kiradan çıkarak ev sahibi olma isteğinde olan vatandaşlara umut oluyor. Kampanya kapsamında, 16 ilde gerçekleştirilecek projelerle yeni konutlara erişim sağlanacak. İşte diğer ayrıntılar...
TOKİ'nin 2024 projeleri, 16 farklı şehirde hayata geçirilecek ve ev sahibi olma hayali kuranlara geniş bir seçenek sunacak. Aylık 4.250 TL gibi uygun taksitlerle satışa sunulan konutlar için 120 ay ile 180 ay vadeli ödeme seçenekleri mevcut. %25 peşinat ödemesi ile ev sahibi olma imkanı da bu projeler kapsamında sağlanacak.
Konut kampanyası, TOKİ'nin sosyal konut politikaları çerçevesinde vatandaşlara ekonomik ve erişilebilir konutlar sunma amacını taşıyor. Projeler, özellikle uygun ödeme seçenekleri ve düşük taksit imkanlarıyla dikkat çekerek ev sahibi olma şartlarını kolaylaştırıyor. Bu sayede, TOKİ'nin başlatmış olduğu konut kampanyasıyla birlikte birçok vatandaş, hayallerindeki evlere daha kolay ve uygun koşullarda sahip olabilecek.
TOKİ'nin düzenlediği konut kampanyasının detayları, toplamda 16 ilde gerçekleştirilecek projeleri içeriyor. Bu iller ve projeler şu şekilde sıralanmaktadır:
Ankara'da 1012 konut
İstanbul'da 869 konut
Adana'da 580 konut
Denizli'de 836 konut
Çankırı'da 475 konut
Erzincan'da 412 konut
Aydın'da 268 konut
Sivas'ta 226 konut
Edirne'de 156 konut
Nevşehir'de 130 konut
Isparta'da 124 konut
Van'da 111 konut
Çankırı'da 110 konut
Aksaray'da 94 konut
Bayburt'ta 79 konut
Samsun'da 74 konut
Bu projelerle birlikte TOKİ, geniş bir coğrafyada konut taleplerine yanıt vererek, ev sahibi olmak isteyenlere uygun ve çeşitli seçenekler sunmayı amaçlamaktadır. Kampanya, özellikle uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile dikkat çekerek, farklı ihtiyaçlara hitap etmeyi hedeflemektedir. Bu illerde yaşayan vatandaşlar, TOKİ tarafından sunulan bu kampanya ile ev sahibi olma hayallerini daha kolay ve erişilebilir bir şekilde gerçekleştirebilecekler.