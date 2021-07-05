TOKİ Sinop Boyabat'ta okul ihalesi yarın açılıyor

TOKİ eğitim yatırımlarına devam etmektedir. Sinop Boyabat’ta 16 derslikli eğitim binası inşa edilecek. Projenin ihalesi ise 6 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. İhalenin detayları neler?
TOKİ ihale ilanı
TOKİ’nin resmi sitesinde yer alan ihaleyle ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz .
https://www.toki.gov.tr/ihale-tarihleri/12165
ihale detayları ise şu şekilde;
en avantajlı teklif yalnızca fiyat biçimine göre belirlenecek.
İhaleye yalnızca yerli istek sahibi kişiler katılabilir.
İhalenin detayı bedelsiz şekilde EKAP üzerinden incelenebilmektedir. İhaleye girecek kişiler, e-imza ile EKAP aracılığıyla dökümanı indirmesi gerekmektedir.
İhaleye girecekler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecek. İhalenin ardından ihaleyi alan kişiye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile imzalanacak.
İşin hepsi için ihalede teklif verilecek.
%3’den az olmamak kaydıyla kendi belirledikleri tutarda geçici teminat verilecek.
Elektronik eksiltme uygulanmayacak.
Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden 150 iş günü olarak belirlendi.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verileyemeyecektir.