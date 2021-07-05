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TOKİ Sinop Boyabat'ta okul ihalesi yarın açılıyor

TOKİ, Sinop Boyabat'ta eğitim yatırımlarına devam etmektedir. TOKİ Sinop Boyabat'ta 16 derslikli eğitim binası için ihale yarın açılacak. TOKİ , eğitim binası ihale detayları neler? Bu haberimizde TOKİ'nin eğitim binasına ilişkin açacağı ihalenin detaylarını sizler için derledik. İşte TOKİ Sinop Boyabat'ta okul ihalesi detayları...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:56
TOKİ Sinop Boyabat'ta okul ihalesi yarın açılıyor
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TOKİ eğitim yatırımlarına devam etmektedir. Sinop Boyabat’ta 16 derslikli eğitim binası inşa edilecek. Projenin ihalesi ise 6 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. İhalenin detayları neler?

Sinop Boyabat TOKİ ihalesi yarın yapılacak! - Emlak Sayfası

TOKİ ihale ilanı

TOKİ’nin resmi sitesinde yer alan ihaleyle ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz .

https://www.toki.gov.tr/ihale-tarihleri/12165

ihale detayları ise şu şekilde;

en avantajlı teklif yalnızca fiyat biçimine göre belirlenecek.

İhaleye yalnızca yerli istek sahibi kişiler katılabilir.

İhalenin detayı bedelsiz şekilde EKAP üzerinden incelenebilmektedir. İhaleye girecek kişiler, e-imza ile EKAP aracılığıyla dökümanı indirmesi gerekmektedir.


İhale teklifleri EKAP aracılığıyla elektronik ortamda hazırlanacak. E-imza ile imzalandıktan sonra teklife dair e-anahtar ve ihale tarihine ilişkin bilgiler EKAP üzerinden aktarılacak.

İhaleye girecekler, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecek. İhalenin ardından ihaleyi alan kişiye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile imzalanacak.

İşin hepsi için ihalede teklif verilecek.

%3’den az olmamak kaydıyla kendi belirledikleri tutarda geçici teminat verilecek.

Elektronik eksiltme uygulanmayacak.

Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden 150 iş günü olarak belirlendi.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verileyemeyecektir.

 

 

 


Son Güncelleme: 05.07.2021 14:56
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