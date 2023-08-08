TOKİ'den bir müjde daha geldi! Evi olmayanları kiracılıktan kurtaracak: Eğer bu illerde yaşıyorsanız...

Binlerce vatandaş her yıl TOKİ’nin yapacağı projeleri bekliyor, dar gelirli ailelere umut ışığı olmaya devam eden TOKİ, bu kadar yükselen kira fiyatlarından sonra vatandaşın yüzünü güldürecek yeni bir kampanya yaptığını açıkladı. Detaylar haberimizde…







YENİ TOKİ SEVİNCİ GELDİ! TOKİ İLE ARTIK KİRA DERDİNE SON!

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların umudu TOKİ yeni bir kampanya başlattı. TOKİ'nin kiracı olmaya son verecek olan bu vatandaşları sevindirdi.

20 şehirde uygulanan kampanyaya göre 7 bin 30 konut 3.500 TL ve 4.000 TL gibi uygun taksitlerle vatandaşa sunulacak. Bu kampanya sayesinde dar gelirli vatandaşlar bile ev sahip olurken, 20 ilde kira sorunu ortadan kalkacak.

TOKİ’DEN 1+1, 2+1, 3+1 DAİRELER

Artan kiralardan bunalan kiracılara ve 20 ilden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ'den bir müjde var. Yaşayanlar, ihtiyaca göre 1+1, 2+1, 3+1 daire seçeneklerinden birini seçerek hayallerindeki eve taşınabiliyor ve orada yaşayabiliyor. Bu sayede kira ödeme sorunu da son bulacaktır.

7 bin konutun 3.500 ile 4.000 Türk Lirası gibi taksitlerle ödeyebilecek olan 20 şehirde yaşayan vatandaşlar daha şimdiden evlerini nasıl düzenleyeceklerinin hayalini kurmaya başladı. 1+1, 2+1, 3+1 daireleri TOKİ sahibi olabilecek vatandaşlara kira öder gibi ödeyecekleri taksitlerle sunuluyor. Bu TOKİ kampanyasının detaylarının önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

20 şehirde duyurulan TOKİ kampanyasının ardından vatandaşlar hayallerindeki eve kavuşmak için seferber oldu. Hemen ev isteyen vatandaşlar telaşa başladı. Ancak başvuru sahiplerinin bazı şartları taşıması gerekiyor. İşte adayları ilgilendiren koşullar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az bir yıldır projenin yürütüldüğü ilde ikamet ediyor olmak veya ilgili ilin nüfusuna kayıtlı olmak

Nüfusa kayıtlı ve daha önce TOKİ'den konut kredisi almamış olmak

TOKİ tarafından yayınlanan ve 20 yıl süreyle geçerli olan kurum içi kampanyaya bu koşulları taşıyan her vatandaş başvurabilir. Bu sayede kişiler hem hayallerindeki 1+1, 2+1, 3+1 evlere sahip oluyor hem de kira ödeme derdinden kurtuluyor. TOKİ başvurusu kabul edilen vatandaşlar artık her ay yüksek kira ödemek zorunda kalmayacaklar ve üzerlerindeki ağır yük kalkmış olacak.