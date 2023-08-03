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TOKİ'nin ucuz evleri peynir ekmek gibi gidiyor! Ayda 2000 TL'den az taksitle kendi evinizin anahtarını alın!

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TOKİ'nin ucuz evleri peynir ekmek gibi gidiyor! Ayda 2000 TL'den az taksitle kendi evinizin anahtarını alın!
Ankara'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1.842 TL taksitle konut satışı yapacak. TOKİ Ankara projesi için başvuruların 14 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara'da yeni bir konut projesi için başvuru tarihlerini açıkladı.

TOKİ Ankara projesinde 1 oda 1 salon ve 2 oda 1 salon konut tipleri bulunmaktadır. Kura yöntemiyle satışa sunulan bu projeye başvurular, 14 Ağustos tarihinde başlayacak ve son başvuru tarihi 18 Ağustos 2023 olarak belirlendi.

Ankara Mamak TOKİ projesinde 9 adet 1 oda 1 salon ve 10 adet 2 oda 1 salon konut yer almaktadır. Başvurular, TC Ziraat Bankası AŞ. Ankara İl Şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.

Kura çekilişi ise 25 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Konut sahibi olmak için yüzde 25 peşinat ödemesi yapmak mümkündür. Konut fiyatları, 442 bin 160 TL ile 968 bin 985 TL arasında değişmektedir.
toki

Proje için 180 ay vade imkanı sağlanmaktadır ve taksitler, 1.842 TL ile 4.037 TL arasında değişmektedir. En düşük peşinat bedeli 110 bin 540 TL, en yüksek peşinat bedeli ise 242 bin 246 TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru bedelleri için iade süreleri şu şekildedir:

Asil ve yedek hak sahipleri olamayanlar için iade işlemi, 29 Ağustos 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan, ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri için iade işlemi, 6 Eylül 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Yedek hak sahipleri ise 12 Eylül 2023 tarihinden itibaren TC Ziraat Bankası AŞ. yetkili şubelerinden iadelerini alabilecektir.

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