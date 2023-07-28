Toplu para arayanlar hemen başvursun! O banka sıfır faizli 100 bin TL krediyle hızır gibi yetişecek!

İş Bankası'nın bu kampanyası, kadın girişimcilerin ekonomiye katkısını artırmayı amaçlayan olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Sıfır faizli ve teminatsız kredi imkanıyla, kadın girişimcilerin iş hayallerini gerçekleştirmelerine ve iş dünyasında güçlenmelerine önemli bir destek sağlanacak. Bu tür teşviklerin, girişimcilik ruhunu canlandırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.

"Girişimde Kadın Gücü" projesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) liderliğinde Türkiye İş Bankası iş birliği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin teknik desteğiyle 2021 yılında hayata geçirilmiştir. Proje, girişimci kadınların gücünü artırarak, ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif bir rol üstlenmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu proje, girişimci kadınların iş yapma kapasitelerini güçlendirmek ve dijitalleşmeye uyum sağlamalarını desteklemek adına çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda, kadın girişimcilerin iletişim ağlarını genişleterek, işbirlikleri ve ortaklıklar oluşturmalarını teşvik etmektedir.

Son olarak, "Girişimde Kadın Gücü" projesi finansal destek sağlayarak kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve yeni fırsatlara yelken açmalarına yardımcı olmaktadır. Toplamda 3 milyon TL tutarındaki kredi desteği, kadın girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir kaynak sağlamaktadır.

Bu tür projeler, kadın girişimcilerin ekonomik güçlerini artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kadınların iş hayatında daha aktif ve güçlü bir rol oynamaları, ekonomik büyümeye ve sosyal kalkınmaya olumlu etkiler sağlamaktadır. "Girişimde Kadın Gücü" projesi de bu anlamda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir ve kadın girişimcilerin başarı hikayelerine yeni sayfalar eklemelerine destek olmaktadır.

TÜRKONFED'in liderliğinde hayata geçirilen "Girişimde Kadın Gücü" projesi, girişimci kadınlara önemli bir destek sunmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında, girişimci kadınlar iş yapma kapasitelerini geliştirmek, dijitalleşmeye uyum sağlamak ve iletişim ağlarını güçlendirmek için çeşitli eğitim ve mentorluk destekleri alacaktır. Ayrıca, bu destekleri başarıyla tamamlayan kadınlara en fazla 100 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon TL tutarında teminatsız ve sıfır faizli kredi desteği verilecektir.

Kredinin garantörlüğünü Applied Value Group (AVG) üstlenirken, finansmanını İş Bankası sağlayacaktır. Projede yer alan başarılı 10 girişimci kadına İş Bankası tarafından iş geliştirme desteği sağlanırken, 3 girişimci kadına da ödül olarak ABD Silikon Vadisi ziyareti sunulacaktır.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, girişimcilik kültürünün ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayarak, ülkedeki girişimci kadın sayısının artması için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi farklı paydaşların bir araya gelmesinin önemine işaret etti. "Girişimde Kadın Gücü" projesinin, sunduğu destekler ve katılımcı çeşitliliği ile örnek bir girişim olarak öne çıktığını belirtti.

Bu proje, kadın girişimcilerin güçlenmesi ve iş dünyasında daha aktif bir rol üstlenmesi için önemli bir fırsat sunarken, ekonomik büyümeye ve toplumsal kalkınmaya olumlu katkı sağlamayı hedeflemektedir. Girişimci kadınların desteklenmesi, ülkenin girişimcilik potansiyelini artırarak rekabet gücünü yükseltmeye yönelik önemli bir adımdır.

TÜRKONFED'in liderliğinde hayata geçirilen "Girişimde Kadın Gücü" projesi, girişimci kadınlara önemli bir destek sunmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında, girişimci kadınlar iş yapma kapasitelerini geliştirmek, dijitalleşmeye uyum sağlamak ve iletişim ağlarını güçlendirmek için çeşitli eğitim ve mentorluk destekleri alacaktır. Ayrıca, bu destekleri başarıyla tamamlayan kadınlara en fazla 100 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon TL tutarında teminatsız ve sıfır faizli kredi desteği verilecektir.

Kredinin garantörlüğünü Applied Value Group (AVG) üstlenirken, finansmanını İş Bankası sağlayacaktır. Projede yer alan başarılı 10 girişimci kadına İş Bankası tarafından iş geliştirme desteği sağlanırken, 3 girişimci kadına da ödül olarak ABD Silikon Vadisi ziyareti sunulacaktır.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, girişimcilik kültürünün ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayarak, ülkedeki girişimci kadın sayısının artması için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi farklı paydaşların bir araya gelmesinin önemine işaret etti. "Girişimde Kadın Gücü" projesinin, sunduğu destekler ve katılımcı çeşitliliği ile örnek bir girişim olarak öne çıktığını belirtti.

Bu proje, kadın girişimcilerin güçlenmesi ve iş dünyasında daha aktif bir rol üstlenmesi için önemli bir fırsat sunarken, ekonomik büyümeye ve toplumsal kalkınmaya olumlu katkı sağlamayı hedeflemektedir. Girişimci kadınların desteklenmesi, ülkenin girişimcilik potansiyelini artırarak rekabet gücünü yükseltmeye yönelik önemli bir adımdır.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, girişimci kadınlara sunulan her destek ve inisiyatifin önemine vurgu yaparak, onların emekleri, azimleri ve cesaretleriyle kendi başarı hikayelerini yaratmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. Kadınların iş hayatının parçası olduğu bir dünyanın, refah ve ekonomik kalkınmanın artmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Erdem, "Girişimde Kadın Gücü" projesi kapsamında seçilecek girişimci kadınlara, teminatsız ve sıfır faizli bir krediyle finansal destek sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, "Geleceğe Güç Katan Girişimci Kadınlar" çatısı altında 5 yılda 15.000 girişimci kadına finansal okuryazarlık eğitimi verilmesinin de hedeflendiğini belirtti.

Applied Value Group Türkiye CEO'su Reyhan Baylan ise kadın istihdamı ve girişimci kadınların desteklenmesine önem verdiklerini dile getirdi. Kadınların iş yaşamında aktif olarak yer almasının yaratılan katma değeri artırırken cinsiyet eşitsizliklerinin de önüne geçtiğini belirtti. Proje kapsamında garantörlüklerinin yanı sıra girişimcilere düzenli mentorluk ve gönüllü eğitim desteği sağlayacaklarını söyledi.

"Girişimde Kadın Gücü" projesi, girişimci kadınların iş hayatında daha güçlü bir konuma gelmelerine destek olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu tür inisiyatiflerin artması, kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalarını ve ekonomik büyümeye olumlu katkılarını artıracağına dair umut verici bir adım olarak görülmektedir.

v"Girişimde Kadın Gücü Projesi," Türkiye'nin farklı bölgelerinde sektörlere ve iş ölçeklerine bakılmaksızın çalışan girişimci kadınlara destek olma amacıyla başlatıldı. Projenin temel hedefi, girişimci kadınların iş yapma kapasitelerini geliştirmek, dijitalleşmeye uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve iletişim ağlarını güçlendirmekti. Bu kapsamda, öncelikle girişimci kadınların mevcut durumları, ihtiyaçları ve sorunlarına dair bir araştırma raporu hazırlandı.

Araştırma sonuçlarına dayanarak, girişimci kadınların ihtiyaç duyduğu alanlara odaklanan eğitim modülleri geliştirildi ve "Girişimde Kadın Gücü Eğitim Portalı" adı altında çevrim içi olarak erişime sunuldu. Proje, 2022 yılında bir kadın buluşması, dört yüz yüze ve sekiz çevrim içi eğitim etkinliği düzenleyerek yaklaşık iki bin kadına ulaştı.

Başarılı olan 50 kadın girişimci, 2023 yılında 6-9 ay boyunca mentorluk desteği alacaklar. Bu sayede girişimci kadınlar, işlerini daha ileriye taşıyacak, güçlü bir iş ağı oluşturacak ve kendi başarı hikayelerini yaratma süreçlerinde desteklenmiş olacaklar. Projenin hedefi, kadınların iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında olumlu bir etki yaratmaktır.