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Toplu para arayanları dertten kurtaran kredi! Listedeki kişilere 0 faizle 500 bin TL kredi verilecek: Başvuru şartları...

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Toplu para arayanları dertten kurtaran kredi! Listedeki kişilere 0 faizle 500 bin TL kredi verilecek: Başvuru şartları...
Gelen zamlarla beraber ekonomik zorluklar yaşanmaya devam ederken birçok insan yeni para kazanmak için yeni kapı araştırmalarına giriyor. 50 bin TL hibe ve faizsiz kredi desteği duyurusu duyanları sevinçten havalara uçurdu. İşte toplu para almak için tüm detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yapılan duyuru üzerine toplu para alma imkanı sunuldu. Yerinde Dönüşüm projesiyle beraber bu destek programında vatandaşların evlerini dönüştürebilmesi için 500 bin TL hibe desteği sunulurken faizsiz kredi imkanı sağlandı.

HİBE DESTEĞİ VE KREDİ DESTEKLERİ

Bakan Özhaseki, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında yaşanan olumsuzluklar üzerine vatandaşın yanında olduklarını gösteren açıklamalarda bulundu. 11 ilin yakından etkilendiği deprem sonrasında Yerinde Dönüşüm projesiyle beraber ofisler kurularak vatandaşların evlerinin onarımı ve dönüştürülmesi adına hibe desteğinin yanı sıra faizsiz kredi verileceği duyuruldu.

yeniden dönüşüm projesi

HİBE DESTEK KOŞULLARI

Evin hasarlı, orta hasarlı ya da az hasarlı olması gerekiyor.

Hasarsız evler için hibe ya da faizsiz kredi desteği verilmiyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e devlet üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvuru esnasında istenen evin askı numarası üzerinden süreç takip edilebilir.

BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Uygulama üzerinde Yeniden Dönüşüm araması yapılan ekrana giriş yapılır. Evin askı numarasını bilmeyenler hasar tespit kısmından bilgilere sahip olabilir. Destek tutarı, evinizin durumuna ve maddi duruma bakılarak belirleniyor. Ödeme bilgileri, başvurunuz onaylandıktan sonra kişinin tarafına iletilir. 

Ekonomi
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