Toplu sözleşme görüşmelerini bekleyen 8 milyon memur ve emekliye Bakan Işıkhan’dan flaş mesaj!

Yaklaşık olarak 4 milyon memur ile 2,5 milyon emekli memurun toplu sözleşme süreci devam etmektedir. 1 Ağustos'ta başlayan çalışmalarda bir çalışma planı geliştirildi. 11 hizmet sektörüne yönelik önerilerin tasnifi için devam eden müzakerelerde, kamu teklifleri üzerinde de ön görüşmeler yapıldı.

Müzakereler tamamlandıktan sonra hükümet ilk kamu zammını 14 Ağustos günü Memur-Sen'e sunmayı planlıyor.





BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN FLAŞ MESAJ

Bakan Vedat Işıkhan, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "7'nci toplu iş sözleşmesine ilişkin müzakere sürecimiz kesintisiz devam ediyor. Sosyal diyaloğu anlayan ve müzakere eden tanınmış sendika ve bakanlıklara temsilcilerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.