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Toplu sözleşme görüşmelerini bekleyen 8 milyon memur ve emekliye Bakan Işıkhan’dan flaş mesaj!

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Toplu sözleşme görüşmelerini bekleyen 8 milyon memur ve emekliye Bakan Işıkhan’dan flaş mesaj!
Memur ve emekli memurla toplu pazarlık süreci devam ettiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8 milyonun merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları söyledi: "7. dönem 'Toplu Sözleşme' görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde müzakerelere yönelik yetkili sendikalar ve bakanlığın temsilcilerine teşekkür ediyorum"

Yaklaşık olarak 4 milyon memur ile 2,5 milyon emekli memurun toplu sözleşme süreci devam etmektedir. 1 Ağustos'ta başlayan çalışmalarda bir çalışma planı geliştirildi. 11 hizmet sektörüne yönelik önerilerin tasnifi için devam eden müzakerelerde, kamu teklifleri üzerinde de ön görüşmeler yapıldı.

Müzakereler tamamlandıktan sonra hükümet ilk kamu zammını 14 Ağustos günü Memur-Sen'e sunmayı planlıyor.

Toplu sözleşme görüşmelerni bekleyen 8 milyon memur ve emekliye Bakan Işıkhan’dan flaş mesaj

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN FLAŞ MESAJ

Bakan Vedat Işıkhan, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "7'nci toplu iş sözleşmesine ilişkin müzakere sürecimiz kesintisiz devam ediyor. Sosyal diyaloğu anlayan ve müzakere eden tanınmış sendika ve bakanlıklara temsilcilerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

Ekonomi
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