Toplu taşımaya bir zam daha! Fiyatı duyan tabana kuvvet diyor: Adana'da toplu taşıma zammı!

Toplu taşıma fiyatlarına akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle birçok ilde zam yapıldı. Bu illerden biri de Adana oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve hafif raylı sistem ücretlerini yeniden düzenledi. Öğrenci, öğretmen ve sivil yolcular için belirlenen yeni ücretler duyuruldu. Artan maliyetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle zamların kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşlara hizmet verebilmek adına üzülerek fiyat ayarlaması yapıldığını açıkladı.

YENİ ÜCRETLER BELİRLENDİ





Toplu taşıma fiyatlarına akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle yapılan zamlar, birçok ilde olduğu gibi Adana'da da geçerli oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi, otobüsler ve hafif raylı sistem fiyatlarında yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre, öğrenciler için ücret 7 lira, öğretmenler için 12 lira, siviller için 15 lira olarak belirlendi.



Belediye yetkilileri, artan vergi yükleri ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma KDV'sinin yükselmesi, akaryakıt, bakım-onarım ve yedek parça maliyetlerinin yüzde yüzün üzerinde artması sebebiyle zamların mecburiyetten yapıldığını açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara ve Antalya gibi diğer büyükşehirlerde de benzer düzenlemelerin uygulamaya geçtiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşlara hizmet verebilmek için üzülerek fiyat ayarlamaları yapıldığına dikkat çekildi.

Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki ani artışlar ve diğer giderlerin yüksekliği nedeniyle toplu taşıma araçlarının ana giderlerinin büyük ölçüde etkilendiği ifade edildi. Bu artışlar nedeniyle sistemin çalışılabilir düzeyde kalabilmesi için fiyat düzenlemelerinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, 2023 yılında akaryakıt fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 52'lik artışın toplu taşıma maliyetlerini ciddi şekilde etkilediği ve personel giderlerinde de yüzde 168'lik bir artışın yaşandığı vurgulandı. Belediye, bu zorlu şartlarda vatandaşa hizmet verebilmek için her bir yolcu için büyük destekleme sağladığını dile getirdi.