Toyota'da indirim çılgınlığı! Cross'un yeni fiyatını gören bayilere akın edecek

Yeni Yaris Cross, tasarım açısından Yaris hatchback modeliyle neredeyse birebir aynı özelliklere sahip. Bu benzerlik, markanın tutarlılığını korurken, Yaris hayranları için SUV segmentine geçişi kolaylaştırıyor.

Ancak, Yaris Cross'un bagaj hacmi, özellikle geniş bir depolama alanına ihtiyaç duyan müşteriler için biraz düşük kalabilir. 397 litrelik bagaj hacmi, B-SUV segmentindeki bazı rakiplerine göre biraz sınırlı kalsa da, araç konfor ve yol tutuşu açısından oldukça başarılı.

Yol üzerindeki pürüzleri etkili bir şekilde absorbe eden Yaris Cross, virajlarda güven veren bir stabilite sunuyor. Bu özellikler, uzun yolculuklar veya şehir trafiğinde sürücü ve yolculara rahat bir deneyim sunuyor.

Toyota Yaris Cross, Türkiye pazarında 1.5 litrelik benzinli motor ve tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. Bu motor-şanzıman ikilisi, şehir içi ve dışında dengeli bir performans ve yakıt verimliliği sağlıyor. Otomatik şanzıman, özellikle yoğun trafikte sürüşü daha konforlu hale getiriyor.

TOYOTA YARİS CROSS TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ





1.5 Dream Multidrive S



Fiyatı: 1.250.000 Türk lirası

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Fiyatı: 1.283.000 Türk lirası

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Fiyatı: 1.342.000 Türk lirası

Toyota Yaris Cross, sunduğu özellikler ve şık tasarımıyla dikkat çekerken, fiyatları da segmentinde rekabetçi bir konumda bulunuyor. Otomobil tutkunları, bu yeni modeliyle şehir içi ve dışında keyifli bir sürüş deneyimi yaşama fırsatına sahip olacak.