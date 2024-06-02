Toyota'da patron çıldırtan indirim! Tam 84 bin TL birden fiyat kırıldı

Toyota Corolla’nın 2024 modeli için beklenen indirim haberi nihayet geldi. Mayıs ayının sonlarına doğru başlatılan kampanya kapsamında, Corolla’nın başlangıç paketi fiyatında tam 84 bin 500 lira indirim yapıldığı duyuruldu.

Bu indirim, özellikle Megane ve Corolla arasında kararsız kalan sedan severler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Uzun ömürlü bir araç arayışında olanlar için Corolla, her zaman güvenilir bir seçenek olarak öne çıkarken, bu indirim kampanyasıyla birlikte daha da cazip hale geldi.

Son dakika gelişmesine göre, Corolla’nın piyasa fiyatı olan 1 milyon 346 bin 500 lira, indirim sonrasında 1 milyon 260 bin lira olarak belirlendi, böylece arzu edilen model daha erişilebilir bir seçenek haline geldi.





COROLLA FİYAT LİSTESİ:

• 1.5 Vision Plus Multidrive S: Normal fiyatı 1.346.500 TL, indirimli fiyatı 1.260.000 TL.

• 1.5 Dream Multidrive S: Normal fiyatı 1.429.000 TL.

• 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: Normal fiyatı 1.512.500 TL.

• 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Normal fiyatı 1.615.000 TL.

• 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Normal fiyatı 1.727.500 TL (Faizsiz 150 bin TL kredi müjdesi).

Corolla almak isteyenler için Toyota kredi kampanyası şu şekilde:

• 1.260.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar veya 150.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.

Corolla, prestijli ve modern tasarımıyla her yolculuğunuzun keyfini doyasıya yaşamanızı sağlıyor! Gelişmiş T-MATE teknolojisi, fark yaratan donanımları, göz alıcı şıklığı ve tüm konforuyla Toyota Plazaları’nda sizi bekliyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi, güvenlik konusunda size ekstra bir rahatlık sağlıyor.