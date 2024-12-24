TPAO, Antalya'daki Petrol Arama Sahasını 31 Bin Hektar Genişletti

TPAO, Antalya'daki Petrol Arama Sahasını Genişletti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Antalya sınırlarında yer alan petrol arama sahasına 31 bin 152 hektarlık yeni bir alan ekledi. Bu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alındı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Toplam Arama Alanı 62 Bin 353 Hektara Ulaştı

TPAO'nın mevcut petrol arama ruhsatı, Antalya sınırlarında 31 bin 201 hektarlık bir alanı kapsıyordu. Yeni eklenen 31 bin 152 hektar ile birlikte toplam arama alanı 62 bin 353 hektar olarak belirlenmiştir.

Bu genişleme ile birlikte TPAO, bölgede hidrokarbon potansiyelini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Yeni alan ile Antalya’nın enerji kaynakları üzerindeki araştırmaların derinleştirilmesi beklenmektedir.