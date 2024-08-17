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TPAO'dan Diyarbakır ve Batman için Kamulaştırma Kararı

TPAO, Diyarbakır ve Batman'daki sahalar için kamulaştırma işlemi başlattı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 08:48
TPAO'dan Diyarbakır ve Batman için Kamulaştırma Kararı

TPAO'dan Kamulaştırma İle İlgili Yeni Adım

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Batman'daki bazı alanlar için önemli bir kamulaştırma kararı aldı. Bu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamulaştırma Detayları

MAPEG, TPAO'nun başvurusunu göz önünde bulundurarak, Batman ve Diyarbakır sınırları içindeki AR/TPO/K/M46-a1, a2 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında bulunan Kayıköy-1 kuyusunun lokasyonu için gerekli arazinin kamulaştırılmasına karar verdi. Kamulaştırma Gerekliliği

Arazi sahiplerinin rayiç değerin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alma süreci yapılamadı. Bunun üzerine, Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen acele el koyma kararı sonucu, Batman Merkez ilçesi, Diktepe (Hıncıkan) köyündeki 210 ada, 1 numaralı parselin 14.724,45 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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