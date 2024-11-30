TPAO, Sondaj ve Sismik Gemilere Akaryakıt Alım İhalesi Düzenliyor

TPAO'dan Akaryakıt Alım İhalesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sondaj ve sismik gemileri için akaryakıt alım ihalesi düzenleyecek. TPAO Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale Detayları

İhalede, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri için her biri 25 milyon 500 bin litre akaryakıt, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için 25 milyon 500 bin litre motorin ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi için 10 milyon litre akaryakıt olmak üzere toplamda 112 milyon litre akaryakıt açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İsteklilerin işin tamamına teklif verebileceği gibi, kalem bazında da kısmi teklif verebilecekleri belirtiliyor. Bu durumda değerlendirme kalem bazında gerçekleştirilecektir.

İhale Dokümanları ve Teklifler

İhale dokümanına www.tpao.gov.tr internet adresinden erişilebilecek veya [email protected] e-posta adresi üzerinden talep edilebilecek. Şartname bedeli ise 1,000 lira yatırılarak temin edilebilecektir.

İhaleye teklif vermek isteyenlerin, ihale dokümanını satın almaları ve şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. Tekliflerin posta yoluyla, 12 Aralık saat 14.30'da TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'na ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.