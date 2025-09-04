DOLAR
Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri: Kamu Personeline Eğitim

Trabzon'da SPK ve İŞKUR işbirliğiyle düzenlenen seminerle kamu personeline finansal okuryazarlık, bütçeleme ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:44
Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri: Kamu Personeline Eğitim

Trabzon'da, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan iş protokolü kapsamında, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü organizasyonuyla kamu kurumu personeline yönelik bir Finansal Okuryazarlık Semineri düzenlendi.

Seminerin amacı ve kapsamı

Vali Aziz Yıldırım, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda seminerin amacını; kamu kurumlarının mali kapasitesini güçlendirmek ve toplum genelinde finansal okuryazarlık bilincini artırmak ve yaygınlaştırmak olarak açıkladı.

Dolandırıcılık ve farkındalık

Yıldırım, kolay yoldan para kazanma eğilimiyle hareket eden birçok kişinin dolandırıldığını belirterek, dolandırılanların sonrasında savcılık, emniyet ve jandarmaya başvurduğunu ifade etti. Yıldırım, sanal ortamda cep telefonuyla kumar ya da bahis oynanmasının kolaylığına dikkat çekerek, Trabzon'da geçen ay güvenlik güçlerine bu yolla toplam 13 milyon lira dolandırılan çok sayıda kişinin müracaat ettiğini vurguladı.

Ayrıca Vali Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda 18 bin kişiye sanal dolandırıcılıkla ilgili eğitim verdiğini aktardı.

Uzman sunumları ve öneriler

SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, "Finansal Okuryazarlıkta Bütçeleme ve Kredi Kartı Borç Yönetimi" başlıklı sunumunda, kişilerin hayallerine ulaşmasının ancak doğru finansal planlama ile mümkün olacağını, bunun da gelir ve giderin doğru yönetilmesine bağlı olduğunu belirtti. Birinci, bütçe dağılımının doğru yapılması ve harcamalarda ihtiyaç odaklı yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Buket Salkım ise finansal okuryazarlığın toplumun bütününü ilgilendiren bir kalkınma meselesi olduğunu belirterek, bu alandaki eğitim faaliyetlerinin ülke genelinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Seminer, katılımcılara bütçeleme, kredi kartı borç yönetimi ve dijital dolandırıcılıktan korunma konusunda uygulamalı bilgiler sunularak tamamlandı.

