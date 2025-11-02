Trabzon'da Hamsi Bolluğu: Kilogramı 75 TL'ye Tezgahlarda

Trabzon'da hamsi bolluğu sürüyor; tezgahlarda hamsi 75 TL/kg, bazı yerlerde 3 kg 200 TL. Fiyatlar sezon içinde 50-100 TL arasında değişiyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 14:33
Trabzon'da hamsi bolluğu tezgahları süslüyor

Fiyatlar ve tezgahlardaki çeşitlilik

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki tezgahlarda hamsi 75 TL, istavrit 100 TL, palamut ve mezgit 150 TL, somon 250 TL, levrek ve çipura 450 TL olarak satışa çıkarıldı.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine hamsinin son haftalarda en çok satılan balık olduğunu söyledi. Örseloğlu, bu sezon hamsi bolluğu yaşandığını belirterek, "Hamsinin yanında diğer balık çeşitleri olduğu zaman onlar da tezgahları süslüyor. Karadeniz'de hamsi çıktığı zaman bütün balıklar susar, sadece hamsi konuşur. Hamsi de şu an bolluk olduğu için gün gün fiyatlar değişiyor." dedi.

Örseloğlu, hamsinin kilogram fiyatının bu sezon 50 ila 100 lira arasında değiştiğini belirterek, "Deniz borsa gibidir. Balık olmadığı zaman fiyatlar yukarı çıkar, balık bol olduğu zaman aşağı iner. Şu an bol olduğu için fiyatlar böyle gidiyor." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda hamsi avının bu ay içerisinde başladığını hatırlatan Örseloğlu, "Bu sene palamut az olduğu için eylülde hamsi çıkmaya başladı. Yaklaşık 2 aydır hamsi bolluk ve bereket içerisinde gidiyor. Bu sene hamsiyle başladık, hamsiyle devam ediyoruz. İnşallah vatandaş ve bizim için bolluk, bereket içerisinde geçen bir sezon temenni ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, yoğunluk yaşanan balıkçı pazarındaki birçok tezgahta hamsinin 3 kilogramı 200 liraya satılıyor.

