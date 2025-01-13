Trabzon'da Hamsi Fiyatları: Kilogramı 125-150 Lira Arasındaki Tezgahlarda Satışta!

Trabzon'da hamsinin kilogramı 125 ila 150 lira arasında satılıyor. Tezgahlar çeşitli balık çeşitleriyle dolu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:57
Trabzon'da Hamsi Fiyatları: Kilogramı 125-150 Lira Arasındaki Tezgahlarda Satışta!

Trabzon'da Hamsinin Kilogramı 125-150 Lira

Trabzon'un balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan tüketiciye sunulmakta. Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, zargan, sarı kanat, istavrit, somon, levrek, çipura ve alabalık çeşitleri satışa sunuluyor.

Hamsi ve Diğer Balık Çeşitlerinin Fiyatları

Tezgahlarda istavrit ve mezgit kilogramı 100-150 lira, somon 250 lira, çipura, çinekop ve levrek 300 lira, alabalık 200 lira ve palamudun tanesi ise 150 liradan satılmakta.

Balıkçılar Fiyatların Durumunu Değerlendiriyor

Balıkçı Turgay Memiş, son yılların en çok balık çeşitlerinin bu yıl çıktığını dile getirerek, "Denizden hala hamsi çıkmaya devam ediyor. Ramazan ayına kadar hamsi devam eder diye düşünüyorum. Şu anda tezgahlarımızda mezgit, istavrit, kefal, sarı kulak, çipura, levrek gibi balıklarımız bulunuyor." şeklinde konuştu.

Diğer balıkçı Gökmen Aydın ise, "Vatandaşlar uygun fiyatlarda balık alabiliyor. İnşallah böyle devam ederse, vatandaş tavuk yiyene kadar balık yer." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan satılıyor.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan satılıyor.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan satılıyor.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan satılıyor.

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