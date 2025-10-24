Trabzon'da Marina İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı — Mavi Ekonomi ve Deniz Turizmi Hedefte

Trabzon'da marina projesi için protokol imzalandı

TTSO ev sahipliğinde Mavi Ekonomi vurgusu

Trabzon'da denizcilik, marina ve ekonomi alanlarında proje geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Tören, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO)'nda gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, kentte yapılacak marinanın turizme kazandırılmasını desteklediklerini belirtti. Çelebi, aynı zamanda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile yürütülen Mavi Ekonomi Projesi'ne değinerek, "Mavi ekonomi içerisinde kendi bölgemize özellikle teşvik kapsamında elektrikli yat ve motor üretiminin Karadeniz'de, Trabzon'da yapılması için bir yer de bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelebi, marinanın kent turizmi açısından önemine dikkat çekerek, "Marina teklifi bizi bayağı heyecanlandırıyor çünkü kendi şehrimize bir marina yapmak ve bunu turizme sunmak, böyle bir potansiyelimiz de var." diye konuştu.

Alliance Marine Development CEO'su Olga Shebzukhova, şirketin 20 yıldan fazla süredir marina projeleri alanında çalıştığını aktardı. Shebzukhova, Soçi ve Krasnodar'daki projelere atıfta bulunarak, "Karadeniz kıyılarında turizmin gelişmesi için marinalar önemli merkezler olacak. Trabzon ve Karadeniz bölgesinde de bu anlamda ciddi potansiyel görüyoruz." dedi.

Allmarinas CEO'su Alessandro De Bestiani ise Cenova merkezli bir mühendis grubu adına toplantıya katıldığını belirterek, "Daha çok marina üzerine çalışıyoruz. Cenova ve Trabzon'un antik dönemlerden kadim bağlantısı var. Marinalar, deniz turizmi için çok önemli noktalar." ifadelerini kullandı.

Sunumların ardından, Darıca Yat Spor Kulübü Başkanı Yunus Emre İshak ile marina projeleri yürüten Rus firma Alliance Marine Development CEO'su Olga Shebzukhova arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, bölgedeki deniz turizmi ve marina altyapısının geliştirilmesini hedefliyor.

