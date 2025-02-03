Trabzon'da Ocak Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ocak Ayı İhracat Rakamları Trabzon'da Duyuruldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ocak ayı dış ticaret verilerini Trabzon'da düzenlenen toplantıda açıkladı. Gültepe, "En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv, 3 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti" dedi.

2025 Hedefi: 280 Milyar Dolar

2025 hedefi olarak 280 milyar dolarlık ihracat belirlediklerini hatırlatan Gültepe, bu yıl ihracatı yaklaşık yüzde 7 artırmak zorunda olduklarını vurguladı. Ocak ayında 21,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Gültepe, geçen yılın aynı ayına göre %5,8 artış sağladıklarının altını çizdi. Hizmet ihracatının ise 9,4 milyar dolar civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

İlk Üç Sıra İhracatı Belirledi

Gültepe'nin verdiği bilgilere göre, ocak ayında otomotiv 3 milyar dolarla, ardından kimyevi maddeler 2,5 milyar dolar ve hazır giyim 1,4 milyar dolarla en güçlü sektörler oldu. 46 il ihracatını artırırken, en çok ihracat yapan iller arasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara yer aldı. Ayrıca, ocak ayında 1.090 firma ilk kez ihracat yaptı.

Almanya İle Ticaret Üst Düzeyde

Mustafa Gültepe, geçen ay en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya'nın yine ilk sırada yer aldığını belirtti. Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, BAE ve Irak izledi. Bu dönemde %10’un üzerinde ihracat artışı kaydettikleri 101 ülke bulunuyor.

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