Trabzon'da Ocak Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ocak Ayı İhracat Rakamları Trabzon'da Duyuruldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ocak ayı dış ticaret verilerini Trabzon'da düzenlenen toplantıda açıkladı. Gültepe, "En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv, 3 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti" dedi.
2025 Hedefi: 280 Milyar Dolar
2025 hedefi olarak 280 milyar dolarlık ihracat belirlediklerini hatırlatan Gültepe, bu yıl ihracatı yaklaşık yüzde 7 artırmak zorunda olduklarını vurguladı. Ocak ayında 21,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Gültepe, geçen yılın aynı ayına göre %5,8 artış sağladıklarının altını çizdi. Hizmet ihracatının ise 9,4 milyar dolar civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.
İlk Üç Sıra İhracatı Belirledi
Gültepe'nin verdiği bilgilere göre, ocak ayında otomotiv 3 milyar dolarla, ardından kimyevi maddeler 2,5 milyar dolar ve hazır giyim 1,4 milyar dolarla en güçlü sektörler oldu. 46 il ihracatını artırırken, en çok ihracat yapan iller arasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara yer aldı. Ayrıca, ocak ayında 1.090 firma ilk kez ihracat yaptı.
Almanya İle Ticaret Üst Düzeyde
Mustafa Gültepe, geçen ay en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya'nın yine ilk sırada yer aldığını belirtti. Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, BAE ve Irak izledi. Bu dönemde %10’un üzerinde ihracat artışı kaydettikleri 101 ülke bulunuyor.
Trabzon'un İhracat Gücü ve Fındık Riski
Trabzon'un fındık, balık, savunma sanayi gibi ürün gruplarında önemli bir ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Gültepe, fındıkta risklerin arttığına dikkat çekti. "Fındık ktani bazında ihracat payımız %63'ten %58'e geriledi" Gültepe, 2024 yılı için Trabzon'dan 1 milyar 356 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtirken, önümüzdeki dönem için ihracat hedefimizi 280 milyar dolara çıkarmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz dedi. Ocak ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe (sağda) ve diğer ilgililerin katılımıyla Trabzon'da düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Ocak ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe (sağda) ve diğer ilgililerin katılımıyla Trabzon'da düzenlenen toplantıyla duyuruldu.
Gelecek Yıla Hazırlık ve Beklentiler
Gültepe, 2024 yılı için Trabzon'dan 1 milyar 356 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtirken, önümüzdeki dönem için ihracat hedefimizi 280 milyar dolara çıkarmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz dedi.
Ocak ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe (sağda) ve diğer ilgililerin katılımıyla Trabzon'da düzenlenen toplantıyla duyuruldu.
Ocak ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe (sağda) ve diğer ilgililerin katılımıyla Trabzon'da düzenlenen toplantıyla duyuruldu.