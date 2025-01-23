Trabzon'da Türk Somonu İhracatı Geçen Yıl Yüzde 18 Arttı

Türk Somonu İhracatında Rekor Artış

Trabzon'dan 2024'te gerçekleştirilen Türk somonu ihracatı, önceki yıla göre %18 artarak 124 milyon 83 bin 454 dolar seviyesine ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentten geçen yıl 16 ülkeye Türk somonu gönderildiğini belirtti.

İhracat Miktarında Önemli Artış

Kobya, Trabzon'dan 2023'te 17 bin 544 ton karşılığında 105 milyon 242 bin 206 dolarlık Türk somonu ihraç edildiğini ifade etti. Kobya, "İlimizden geçen yıl ise 19 bin 811 tonluk somon ihracatından 124 milyon 83 bin 454 dolar kazanç sağlandı. Böylece kentten geçen yıl yapılan Türk somonu ihracatı, önceki yıla kıyasla miktarda %13, değerde de %18 arttı." dedi.

En Fazla İhracat Yapılan Ülke: Rusya

Kobya, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine dikkat çekerek bu ülkeye 89 milyon 435 bin 386 dolar değerinde ürün gönderildiğini vurguladı. Rusya'nın ardından Vietnam 20 milyon 639 bin 150 dolar, Belarus ise 4 milyon 704 bin 447 dolarlık ihracat ile sıralamada yer aldı.

Yeni Pazarlara Açılım

Kobya, önceki yıllardan farklı olarak bu dönem Filipinler, Almanya, İsveç ve İspanya'ya da Türk somonu dış satımı yapıldığını belirtti. Türk somonu ihracatındaki artışın sevindirici olduğunu kaydeden Kobya, bu potansiyeli artırmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.