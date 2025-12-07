Trabzon'da Türkiye'nin Tek Yerli Acil Durum Gıdası ve Suyu Deprem Çantasına Giriyor

Trabzon'da üretilen yerli acil durum gıdası ve suyu, 72 saatlik destek sağlayan standart ve VIP deprem çantalarına giriyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:59
Trabzon'da yerli deprem çantası: 72 saatlik yaşam desteği

Son yıllarda yaşanan büyük depremler, acil durum çantalarının önemini yeniden gündeme getirdi. Trabzon merkezli üretimle Türkiye'de deprem çantasında bulunması gereken kritik ürünler yerli olarak hazırlanıyor. Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Akana Deniz Teknolojileri tarafından üretilen çantalar; acil durum gıdası, acil durum suyu ve ilk yardım setiyle birlikte uluslararası standartlara uygun şekilde 72 saatlik yaşam desteği sunuyor.

Endüstri Mühendisi Mehmet Saygın, firmanın Türkiye'de hem acil durum gıdasını hem de acil durum suyunu üreten tek kuruluş olduğunu belirtti. Saygın, 'Deprem çantalarının içinde mutlaka acil durum suyu ve acil durum gıdası bulunmalı. Bu ürünlerin raf ömrü 5 yıl ve bir kişinin 72 saatlik temel ihtiyacını karşılıyor. Son depremlerle birlikte bu konuda ciddi farkındalık oluştu' dedi.

Standart ve VIP modellerde neler var?

Deprem çantaları iki farklı seçenekle sunuluyor: standart ve VIP. Standart modelin içeriğinde acil durum gıdası ve acil durum suyunun yanı sıra ilk yardım seti, termal battaniye, dinamolu el feneri ve düdük gibi temel ekipmanlar bulunuyor. Standart çanta, kullanım kolaylığı için tasarlanmış olup %70 dolu, %30'u ise kullanıcının kendi ihtiyaçlarına göre doldurabileceği boşluk olarak bırakılmıştır.

VIP modelde ise standart ekipmanlara ek olarak solar el feneri, powerbank, saç yıkama bonesi, dezenfektan ve termal koruyucu kıyafet gibi ilave malzemeler yer alıyor.

Acil durum gıdası üretimi ve istihdam

Firma, acil durum gıdasını uluslararası kurallara uygun şekilde üretiyor. Saygın, 'Çantamızda bulunan acil durum gıdasını bir kişinin 3 günlük protein, karbonhidrat, yağ, tuz ve enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede üretiyoruz' ifadelerini kullandı. Üretim tesisinde ayrıca yüzde 75 kadın istihdamı ile çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

