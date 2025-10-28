Trabzon'da Ücretsiz 5 Bin 300 Yerel Meyve Fidanı Dağıtıldı

Trabzon'da Ücretsiz 5 Bin 300 Yerel Meyve Fidanı Dağıtımı

Kaybolmaya yüz tutmuş yerel çeşitleri yeniden canlandırma hedefiyle üreticilere fidan verildi

Trabzon'da, İlimizde Unutulmaya ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bazı Meyve Türlerine Ait Yerel Çeşitlerin Yetiştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere ücretsiz 5 bin 300 fidan dağıtıldı.

Tören, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Merkez Şantiyesinde gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, son yıllarda dünya genelinde tarımsal üretim biçimlerinin değiştiğini ve bazı geleneksel türlerin yavaş yavaş unutulduğunu belirtti.

Hökelekli, tarımın sadece üretim olmadığını, aynı zamanda kültür, hafıza ve sürdürülebilir bir hayatın teminatı olduğunu vurgulayarak “Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni de tam olarak budur. Geçmişin bereketini geleceğe taşımak, toprağımızın hafızasında yer etmiş yerel meyve çeşitlerini yeniden canlandırmaktır.” dedi.

Projenin bir fidan dikim etkinliğinden öte bir kültür ve mirasın yeniden filizlenmesi anlamına geldiğini ifade eden Hökelekli, “Bu projeyle dedemizin bahçesinde yetişen, kokusuyla, tadıyla çocukluğumuzu hatırlatan yerel elma, armut, erik, hurma ve ceviz türlerini yeniden toprakla buluşturmayı umut ediyoruz. Her fidan yalnızca bir bitki değil, geçmişle geleceğimiz arasında bir köprü toprağımıza olan vefamızın bir simgesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise tarımı öne çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, Trabzon'da kaybolmaya yüz tutmuş çok çeşitli geleneksel meyveler bulunduğunu ve bu türlerin yok olmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

Genç, muhtarlar aracılığıyla yöreye özgü 5 bin 300 elma, armut, erik, Trabzon hurması ve ayva fidanı dağıtacaklarını belirtti. Başkan Genç ayrıca kişi başına düşen yeşil alan miktarını 14 metrekareden 17 metrekareye yükseltmeyi hedeflediklerini ekledi.

Konuşmaların ardından üreticilere meyve fidanları dağıtıldı ve şantiye alanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa; Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

