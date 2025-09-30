Trabzon'da 'Yeşil Yakalılarla Söyleşiler' — Tarımda Türkiye Dünya 7'nci, Avrupa 1'inci

ANADER'in programında Tarım Bakanlığı yetkilileri tarımın başarısını, Tohum Gen Bankası verilerini ve 103 ülkeye yapılan tohum ihracatını paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:40
Trabzon'da ANADER'in 'Yeşil Yakalılarla Söyleşiler' programı gerçekleştirildi

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğinin (ANADER) 'Yeşil Yakalılarla Söyleşiler' programı, Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu bakanlığın çalışmaları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Bakanlık verileri ve tarımın önemi

Çolakoğlu, üretimin önemine vurgu yaparak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Türkiye'nin tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci sırada olduğunu belirtti.

Tohum güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Çolakoğlu, Tohum Gen Bankası hizmetlerinin Ankara ve İzmir'de sürdüğünü, Ankara'daki Gen Bankasında 120 binin üzerinde tohum bulunduğunu ve her yıl yaklaşık 2 bin tohumun burada ekilip taze tohum elde edildiğini söyledi. Çolakoğlu, çiftçilerin kullandığı tohumların yüzde 97'sinin yerli üretim olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkenin kimsenin tohumuna ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çolakoğlu, Türkiye'nin geçen yıl 103 ülkeye tohum dış satımı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yerel temsilciler ve takdim

Programda İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu da konuşmalar yaptı. Etkinlik sonunda ANADER Yönetim Kurulu Başkanı Asım Aykan'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

