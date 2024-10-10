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Trabzon Gümrük Müdürlüğü İle Gümrük İşlemleri Kolaylaşıyor

Motorlu taşıtlar ve tekstil ürünleri için Trabzon Gümrük Müdürlüğü yetkili idareler arasına eklendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:14
Trabzon Gümrük Müdürlüğü İle Gümrük İşlemleri Kolaylaşıyor

Yeni Gelişmeler ile Gümrük İşlemleri Kolaylaşacak

Motorlu kara taşıtları, mobilya, tekstil ve bazı giyim eşyalarının gümrük işlemleri için önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon Gümrük Müdürlüğü, Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapabilecek yetkili idareler arasına katıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama

Ticaret Bakanlığı, bu değişikliklere yönelik tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. İlgili düzenleme, gümrük işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

İthalatta Beklentileri Artıran Düzenleme

Ayrıca, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de yapılan değişiklikle de, gözlük çerçeveleri ve benzeri eşyaların ithalatında süreçler kolaylaştırıldı. İthali gerçekleştirilecek eşyaların belirli koşullar altında gözetim belgesi olmadan işlemleri yapılabilecek.

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