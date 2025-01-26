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Trabzon'un Su Ürünleri İhracatı Geçen Yıl Yüzde 21 Artış Gösterdi

Trabzon'un 2024 su ürünleri ihracat geliri yüzde 21 artışla 145 milyon dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:07
Trabzon'un Su Ürünleri İhracatı Geçen Yıl Yüzde 21 Artış Gösterdi

Trabzon'un Su Ürünleri İhracat Geliri Yükselişte

Trabzon'dan 2024 yılında gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı, önceki yıla göre yüzde 21 artışla 145 milyon 272 bin 581 dolar olarak kaydedildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılarından Önemli Bilgiler

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan geçen yıl 22 ülkeye su ürünleri ihraç edildiğini belirtti. 2023 yılında 20 bin 973 ton su ürününden 120 milyon 154 bin 155 dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Gürdoğan, "İlimizden geçen yıl ise 23 bin 528 tonluk su ürünü ihraçatından 145 milyon 272 bin 581 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece kentten geçen yıl yapılan su ürünü dış satımı miktarda yüzde 12, değerde de yüzde 21 arttı." diye konuştu.

İhracatın Yıldızları: Rusya, Vietnam ve ABD

Gürdoğan, Trabzon'un su ürünleri ihraç ettiği ülkeler arasında, Rusya Federasyonu'nun 96 milyon 535 bin 17 dolar ile ilk sırada yer aldığını vurguladı. Bu ülkeyi 20 milyon 639 bin 150 dolar ile Vietnam ve 7 milyon 431 bin 576 dolar ile ABD takip ediyor. Ayrıca, önceki yıldan farklı olarak, Filipinler, İspanya, KKTC ve Ukrayna'ya da bu yıl su ürünü dış satımı gerçekleştirildi." diye ekledi.

İleriye Dönük Hedefler

Gürdoğan, Trabzon'un su ürünleri potansiyeline dikkat çekerek, "Bu yıl, bu alanda ihracatı çok daha iyi seviyeye getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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