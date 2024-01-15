Trafiğe çıkanlar kara kara düşünecek! En az 3 bin 706 TL borcunuz çıktı

Ülkemizde yaşayan milyonları aşkın otomobil sürücüsünün dört gözle beklediği zorunlu trafik sigortası listesindeki fiyat artışları netleşti. Detaylar haberimizde…







ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! TRAFİKTE HESAP DEĞİŞTİ, ARTIK EN UCUZU 3 BİN 706 TL

Zorunlu kasko sigortasında yapılan son değişikliklerin ardından, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak maksimum oranın ne olacağı sorusu ortaya çıktı. Sigorta Bilgi Takip Merkezi güncel tabloyu yayınlıyor. Bunun sonucunda yeni sigorta primleri Aralık ayına göre %10 arttı. İstanbul'da en ucuz nakliye sigortası 3 bin 706 liraya yükseldi.

Araba sahibi olan milyonlarca insan etkilendi. 2024 yılı için yeni oranlar açıklandı.

Trafik sigortası. Sigorta kapsamınıza bağlı olarak, kaza sonucu karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına gelebilecek zararlardan veya uğrayabileceğiniz bedensel zararlardan (sakatlık veya ölüm) doğan sorumluluğu olan poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödüyor. Bu limit her yıl değişiyor.

Örneğin Ocak ayından itibaren araç başına garantili malzeme bedeli 200 bin lira olacak. Geçen yıl bu miktar 120 bin liraydı.

Trafik sigortası kanunen zorunludur. Yani trafik sigortası olmayan bir aracın trafiğe çıkması yasal olarak yasaktır. Muayene sırasında sigortasız olduğunuzun tespit edilmesi halinde para cezasına hazırlıklı olmalısınız.

Zorunlu trafik sigortasının fahiş primlerini azaltmak amacıyla 12 Nisan 2017'den itibaren "tavan fiyat" uygulamasına geçildi.

Posta haberine göre sigorta şirketlerinin devletin belirlediği oranı aşmasına izin verilmiyor. Azami miktar da her ay sabit bir miktar artacaktır.

Bu oranlar dönemsel olarak artar ancak kademeli artışlar da geçerlidir. Bunu akılda tutarak maksimum fiyat 1 Mayıs 2023'ten itibaren %5 oranında artırıldı. Mayıs ayından bu yana maksimum yüzde 2 oranında fiyat artış oranı da uygulandı. Ayrıca Mayıs ayından itibaren sayı skalasına iki yeni sayı eklendi: 0 (sıfır) ve 8 (daha önce 1 ile 7 arasında bir sayıydı).

Daha önce hiç kaza yapmamışsanız sigortanız 8. sınıfa yükseltilecek ve primleriniz düşürülecek. Çok fazla kaza olması durumunda seviye 0 olacak ve sigorta primi daha yüksek olacaktır.

28 milyon araç sahibini etkileyen tüm bu düzenlemelere Aralık ayında yeni düzenlemeler eklendi. Dolayısıyla ayda yüzde 2 oranında artan nakliye sigortası azami bedeli, 2024 yılının ilk dört ayında aylık yüzde 5 oranında artacak.

Ancak Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın (SDDK) bu oranları ikiye katlama yetkisi vardı. Bu yetki Ocak ayında kullanıldı ve yüzde 10'luk bir artış sağlandı. Öte yandan Mayıs 2024'ten itibaren fiyatlar hasar endeksine göre belirlenecek. Bu endeks asgari ücret artışı, enflasyon ve bileşen fiyatlarına göre belirleniyor.

1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İstanbul'da motorlu taşıt trafik sigortasında asgari (8'inci düzey) limit 3.000.369 lira oldu. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 3.706 lira olarak belirlendi. Burada da risk grubuna yani sıfır seviyeye ait sürücülerin ödemesi gereken tutar yani 20 bin 215 lira, sürekli kazaya karışmaları nedeniyle 22 bin 236 liraya çıktı.

İstanbul'da sıfır araç sürücüleri Aralık ayı sonu itibarıyla 4. seviye sigortayı yaptırırken azami sigorta bedeli 7 milyon 412 lira olarak belirlendi. 1 Ocak'ta 8 bin 153 liraya yükseldi. Sigorta şirketi belirtilen azami tutarın üzerinde sigorta düzenleyemez. Ancak sigorta şirketleri arasındaki rekabet fiyatların düşmesine neden olabilir. İki veya üç sigorta acentesinden bilgi almak mantıklıdır.