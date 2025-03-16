Tren Garlarında Ücretsiz Wi-Fi Dönemi Başladı

63 tren garında ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı. Kullanıcı sayısı 124 bini geçti.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:17
Tren Garlarında Ücretsiz Wi-Fi Dönemi Başladı

Tren Garlarında Ücretsiz İnternet Dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki 63 tren garı ve istasyonunda ücretsiz internet hizmetinin başladığını duyurdu. Bu hizmet, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından sağlanıyor.

Hizmetin Yaygınlığı ve Kullanıcı Verileri

Uraloğlu, “Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı ve bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı” dedi. Ücretsiz Wi-Fi'nin, başlangıçta Ankara’daki yüksek hızlı tren hatlarında uygulandığını ifade eden Uraloğlu, İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalardaki istasyonlarda da sunulacağını belirtti.

Amacımız Modern Seyahat Deneyimi

İnternet hizmetinin vatandaşlara daha konforlu, modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmayı amaçladığını dile getiren Uraloğlu, “Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç” dedi. Ayrıca, iş insanlarının seyahat ederken çalışmalarına devam edebileceğine dikkat çekti.

Güvenlik ve Gelecek Vizyonu

Uraloğlu, sunulan internet hizmetinin yüksek güvenlik önlemleri ile sağlandığını kaydederek, “Siber güvenlik testleri tamamlandı ve güvenlik zafiyetine rastlanmadı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hizmetimizden faydalanabilir” şeklinde konuştu. TCDD'nin dijitalleşme vizyonuyla birlikte bu hizmetin tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Gelecek Hedefleri

Bakan Uraloğlu, dijital dönüşüm projelerine kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak, “TCDD'yi modern ulaşımın öncüsü yapmak ve vatandaşlara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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